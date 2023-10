Freunde der Erzabtei St. Martin erhalten Spende

Das Adventskonzert des Heeresmusikkorps Ulm im vergangenen Dezember hat den stolzen Spendenbetrag von rund 6800 Euro erbracht. Wie auch in den vergangenen Jahren ist diese Summe an das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr und dem Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin für Zwecke der Beuroner Erzabtei aufgeteilt worden. Bei der Übergabe nahmen Dr. Volker Trugenberger für den Verein Freunde der Erzabtei St. Martin und Oberstleutnant Heiko Sell für das Soldatenhilfswerk mit Freude die symbolischen Schecks entgegen.

Bei dieser Gelegenheit versäumten die Verantwortlichen nicht, für das kommende Benefizkonzert am 1. Dezember zu werben. Einer langen Tradition folgend wird das Heeresmusikkorps Ulm auch in diesem Jahr wieder in der Beuroner Abteikirche ein Konzert für die beiden Institutionen/Vereine geben. Wie bekannt, zählt das Kloster Beuron mit seiner über tausendjährigen Geschichte zu einem der kulturellen und spirituellen Denkmäler im Südwesten Deutschlands.

Dies zu erhalten ist Anliegen des Vereins Freunde der Erzabtei, der die Mönche bei anstehenden Bauprojekten, Erhaltungsarbeiten, aber auch in der Entwicklung weiterer spiritueller und geistiger Angeboten unterstützen will. Der Verein „Soldatenhilfswerk der Bundeswehr“ hat sich zur Aufgabe gemacht, unverschuldet in Not geratene Soldatinnen und Soldaten zu unterstützen. Gründe hierfür können schwere Krankheiten sein, Unfälle, Unglücke, Todesfällen und andere Schicksalsschläge. Aber auch bei im Einsatz verletzten, geschädigten und gefallenen Soldaten und Soldatinnen. Die Hilfe unterscheidet nicht, ob die zur Not führende Ursache im oder außerhalb des Dienstes, im Einsatz oder gar im häuslichen Bereich zu finden ist.