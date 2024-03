Flora und Fauna beim Wandern genießen

Das Haus der Natur des Naturschutzzentrums Obere Donau in Beuron lädt nach eigenen Angaben Anfang April zu mehreren Wanderungen ein.

Los geht es Mittwoch, 3. April, um 14 Uhr mit einer Wanderung mit Bernd Schneck ins Finstertal. Das Finstertal mit seinen Schluchtwäldern bietet im Sommer viel Schatten und angenehme Kühle. Im Frühjahr überrascht es hingegen mit den ersten farbenprächtigen Frühblühern. Die Wanderung ist als Rundweg konzipiert und dauert rund vier Stunden (etwa zwölf Kilometer). Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an der L277 in Langenbrunn. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldung bis 2. April beim Haus der Natur unter Telefon 07466/92800 oder per Mail an [email protected].

Ein Naturspaziergang im Donautal findet am Freitag, 5. April, um 15 Uhr mit Samantha Giering statt. Spazieren gehen, entspannen und Wissenswertes über den Naturraum erfahren. Das ist das Ziel der leichten, rund zweistündigen Wanderung auf angenehm begehbaren Wegen. Mitten im Herzen des Durchbruchtals der Oberen Donau gibt es eine Vielzahl interessanter Themen, die vom Spazierweg aus erörtert werden können. Der Treffpunkt ist am Haus der Natur. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Anmeldung bis 4. April beim Haus der Natur unter Telefon 07466/92800 oder per Mail an [email protected].

Die „Felsenspringertour Nr. 6.“ wird am Samstag, 6. April, angeboten. Es handelt sich um eine große Donautalrunde mit vielen Aussichtspunkten, Ruinen und Höhlen. Von Beuron über den Soldatenfriedhof und die Kolbinger Höhle geht es nach Fridingen und über Stiegelesfels, Jägerhaus und das Liebfrauental nach Beuron zurück. Die Wanderstrecke ist rund 20 Kilometer lang bei rund 900 Höhenmetern. Anmeldungen und Informationen beim Naturparkführer Karl-Peter Neusch (Telefon: 07573/1830, Mail: [email protected]).

Eine vierstündige Wanderung zu den Lenzenfelsen gibt es am Sonntag, 7. April, um 14 Uhr. Vom Geburtsort des bekannten Hofpredigers Abraham- a-Sancta-Clara führt die Rundwanderung zur Ruine Lengenfels und zum Lenzenfelsen, einer der schönsten Aussichtspunkte der Gegend, und anschließend zur Wagenburg wieder nach Kreenheinstetten. Strecke ist 10,5 Kilomter lang bei rund 270 Höhenmetern. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der Festhalle Kreenheinstetten. Anmeldung und Informationen beim Wanderführer Erich Fischer (Telefon: 07576/961793, Mobil: 0173/8256413, Mail: [email protected]).