Fahrplanänderung beim Pilgersonderzug am 26. Juli

Der für die Beuroner Annawallfahrt am Mittwoch, 26. Juli, angekündigte Pilgersonderzug von Stuttgart über Ulm wird nicht wie geplant verkehren. Dies teilt die Wallfahrtsleitung mit. Der Bahnbetreiber hat nach Auskunft der Veranstalter das Kloster am Freitag informiert, dass nicht alle geplanten Haltebahnhöfe angefahren und die zunächst übermittelten Abfahrtszeiten nicht eingehalten werden könnten.

Grund hierfür seien kurzfristige Bauarbeiten entlang der Strecke. Die gute Nachricht: Der Sonderzug wird am Mittwochmorgen ab Ulm Hbf nach Beuron fahren. Auf der Website des Klosters Beuron ist der aktuelle Fahrplan abrufbar, www.erzabtei–beuron.de.

„Da die Ankunft in Beuron sich gegenüber den bisherigen Planungen um mehr als eine Stunde verspäten wird, haben wir das Wallfahrtsprogramm vor Ort angepasst“, teilt Wallfahrtsleiter Pater Sebastian mit. Die Pilgermesse sei nun auf den Nachmittag (14.30 Uhr) verlegt; um 11 Uhr finde aber, wie angekündigt, die Konventmesse statt. „Alle sollen die Möglichkeit zur Teilnahme am Gottesdienst haben und niemand muss befürchten, den Weg zu uns vergeblich anzutreten“, so Pater Sebastian.

