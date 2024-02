Die Gemeinde Beuron muss nach dem Weggang von Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller improvisieren. Der bisherige Ratshauschef wechselt von der kleinsten in die größte Kommune des Kreises Sigmaringen und ist seit dem 1. Februar Bürgermeister in Bad Saulgau. Damit schied Osmakowski-Miller automatisch aus dem Amt in Beuron aus, weil er nach Einschätzung des Kommunalamts nicht parallel in beiden Kommunen Bürgermeister sein kann.

Die ursprünglichen Beuroner Pläne, den neuen Bürgermeister erst nach der auf den 9. Juni festgezurrten Kommunalwahl zu bestimmen, sind damit Makulatur.

Stellvertreter führt die Amtsgeschäfte

Übergangsweise übernimmt seit diesem Monat der Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Peter Wolf die Amtsgeschäfte. Seine Aufgaben ist es, zusammen mit den Mitarbeiterinnen des Rathauses in den kommenden Wochen das Tagesgeschäft zu organisieren und die Bürgermeisterwahl vorzubereiten.

Unsere Haltung ist eindeutig: Wir wollen eigenständig bleiben. Hans-Peter Wolf

In seiner jüngsten Sitzung legte der Gemeinderat fest, dass der künftige Amtsinhaber am Sonntag, 28. April, gewählt wird. Eine mögliche Stichwahl wäre am 12. Mai geplant. Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. März und endet am 2. April. Bislang sind noch keine Bewerber oder Interessenten bekannt.

Gemeindefinanzen geben den Ausschlag

Entschieden ist zwischenzeitlich auch, dass der Bürgermeister Beuron weiter auf ehrenamtlicher Basis führen wird. „Es gab den Wunsch, dass wir einen Bürgermeister bekommen, der hauptamtlich für uns arbeitet, aber wir müssen uns das auch leisten können“, sagt Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Peter Wolf.

Die Tatsache, dass der Haushalt der Gemeinde durch Pensionszahlungen an ehemalige Bürgermeister jährlich mit einer Summe von rund 75.000 Euro belastet wird, hat die Gemeinderäte dazu veranlasst, sich für die sparsamere Variante zu entscheiden. Mehrheitlich mit sieben Ja- und zwei Nein-Stimmen entschied der Gemeinderat, die Stelle ehrenamtlich auszuschreiben.

Ehrenamt wird finanziell entschädigt

In welchem Umfang der künftige Bürgermeister zeitlich für Beuron arbeite, hänge von dessen Beruf und seiner Verfügbarkeit ab.

Der bisherige Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller war zwei Tage pro Woche im Dienst und übernahm je nach Bedarf Abend- oder Wochenendtermine.

Von seinem Arbeitgeber wurde der Polizist freigestellt. Die Höhe der Aufwandsentschädigung bestimmt der Gemeinderat innerhalb eines gesetzlichen festgelegten Korridors, der für Gemeinden wie Beuron zwischen monatlich 1818 und 3401 Euro liegt.

Ein Zusammenschluss der 700-Einwohner-Gemeinde mit dem benachbarten Sigmaringen ist vom Gemeinderat nicht näher diskutiert worden. „Unsere Haltung ist eindeutig: Wir wollen eigenständig bleiben“, sagt dazu der stellvertretende Bürgermeister.