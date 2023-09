Wie finanziert sich ein Kloster, in dem immer weniger Mönche den Konvent mit Leben erfüllen? Um nicht weiter von der Substanz zu leben, trennt sich der Benediktinerorden von unrentablen Bereichen. Zuletzt wurden die Landwirtschaft, die Wäscherei, das Schlachthaus und der Klosterhof verkauft.

„Seither haben wir wieder mehr Wasser unterm Kiel“, sagt der Geschäftsführer Gernot Schmid, für den die Aufgabe, aktuell ein Kloster betriebswirtschaftlich zu führen, „herausfordernder ist, als manche denken“. In unserer Reihe „Zahlen, bitte“ werfen wir einen Blick ins Kassenbuch des Klosters.

Was sind die größten Kostenblöcke, die das Kloster zu schultern hat?

Ganz oben auf dieser Liste sind die Personalkosten: Um den Klosterbetrieb aufrechtzuerhalten, sind immer mehr Mitarbeiter vonnöten. Die Zahl der zivilen Angestellten hält sich verglichen mit der Zahl der 30 Mönche ungefähr die Waage. Allein die Personalkosten für Mitarbeiter schlagen mit etwa einer Million Euro pro Jahr zu Buche. Zwar bekommen die Mönche für ihre Arbeit keinen Lohn, ihre Lebenshaltungskosten müssen jedoch gedeckt werden. Wie zum Beispiel die Kosten für ihre Krankenversorgung, für Unterkunft, Versicherungsbeiträge oder den Fuhrpark.

Der Abt und sein Finanzminister: Tutilo Burger leitet das Kloster Beuron spirituell, Gernot Schmid kümmert sich um das liebe Geld. (Foto: Michael Hescheler )

Ebenso für die Kleidung (Habite), die geschneidert und gereinigt werden müssen und für Verpflegung, die über den eigenen Anbau im Klostergarten hinausgeht und eingekauft werden muss. Wenn Mönche Urlaub machen, bekommen sie ein kleines Taschengeld. „Die Reisekosten der Mönche sind viel niedriger als die jährliche Wartung unserer Aufzüge“, sagt Geschäftsführer Schmid.

In dem Klosterkomplex lebten Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als 300 Mönche. Zwischenzeitlich ist die Zahl der Mitglieder des Ordens auf zehn Prozent dieser einstigen Zahl geschrumpft. Unterhalten werden müssen die Gebäude trotzdem. Wie gelingt dies?

Der kürzlich wiedergewählt Erzabt Tutilo spricht von gewaltigen Kosten, „die unsere Infrastruktur verursacht“. Dass sich das Kloster von Gebäuden trennt, ist eine Maßnahme, diese Kosten zu reduzieren. Eine Aufgabe ist es, den Klausurbereich des Klosters an die aktuellen Begebenheiten anzupassen. Die Heizung und die Warmwasseraufbereitung müssen moderner und effizienter aufgestellt werden.

Als Betriebswirtschaftler darf man nicht vergessen, warum die Mönche hier sind. Gernot Schmid

Das Kloster ist bemüht, die Fixkosten zu reduzieren und hat den Fuhrpark zuletzt von sieben auf drei Autos reduziert. So ziehen die Mönche näher zueinander, um den Klausurbereich wirtschaftlicher betrieben zu können. Aufgrund der Anordnung der Klostergebäude wie der Kirche, des Büchermagazins und der Bibliothek können einzelne Gebäudeteile nicht stillgelegt werden. „Als Betriebswirtschaftler darf man nicht vergessen, warum die Mönche hier sind“, sagt Schmid, der vor seinem Wechsel nach Beuron jahrzehntelang für mittelständische Betriebe in Bräunlingen und Tuttlingen gearbeitet hat.

Kosten für Wasser, Heizung oder Strom tauchen in den Finanzen des Klosters mit einem nennenswerten sechsstelligen Betrag auf. Wobei das Kloster bis zum Frühsommer seinen Strom de facto selbst erzeugt, denn in St. Maurus donauabwärts investierte das Kloster vor Jahren in ein Wasserkraftwerk.

Kommen wir zu den Einnahmen, die das Kloster hauptsächlich durch seine Betriebe, die Arbeit der noch aktiven Mönche, die Renten und durch den Verein der Freunde erzielt. Größter Betrieb ist der Beuroner Kunstverlag, der pro Jahr einen Umsatz von über einer Million Euro erwirtschaftete. Wie viel Geld steuern die anderen Klosterbetriebe zum Umsatz bei?

Zuletzt investierte das Kloster in sein Gästehaus, weil es diesen Betrieb als nachhaltige und langfristige Einnahmequelle sieht. Mit dem Gästebetrieb und dem Klosterladen erwirtschaftet das Kloster zusammen ungefähr gleich viel Geld wie mit dem Verkauf von Kunstkalendern, Kunstkarten oder Büchern.

Einige Unternehmerfamilien und der Verein der Freunde unterstützen uns mit größeren Beträgen, was für uns überlebenswichtig ist. Erzabt Tutilo

Immer wichtiger wird der Klostergarten: Mit dem Verkauf von Cremes, Tee, Spirituosen und gärtnerischen Produkten setzt das Kloster etwa 250.000 Euro um. Kleinster Betrieb ist das Wasserkraftwerk mit einem Umsatz von 100.000 Euro. Insgesamt liegt der jährliche Umsatz der Klosterbetriebe bei rund drei Millionen Euro.

Bekommt das Kloster Mittel aus Kirchensteuern oder bezahlt die Erzdiözese Freiburg den Mönchen eine fixe Summe?

Nein, eine fixe Summe bekommt das Kloster nicht. Da jedoch mehrere Pater in Gemeinden der Erzdiözese seelsorgerliche Dienste übernehmen, erhält das Kloster deren Honorare.

Wie hoch ist das Spendenaufkommen von Gläubigen?

Vor Jahrzehnten war es keine Seltenheit, dass Menschen ihren Besitz dem Kloster vermachten. Häuser oder Geldvermögen wurden vererbt, was heute kaum noch geschieht.

„Einige Unternehmerfamilien und der Verein der Freunde unterstützen uns mit größeren Beträgen, was für uns überlebenswichtig ist“, macht der Erzabt deutlich und beziffert diesen Betrag auf jährlich etwa 250.000 Euro. Die Spendeneinnahmen werden durch viele Kleinspender ergänzt, was die Verbundenheit vieler Menschen mit den Mönchen im Donautal zum Ausdruck bringt.

Stichwort Überschuss: Wie viel Geld muss nach Abzug der Kosten und Steuern übrigbleiben, um über den Verein der Benediktiner zu Beuron den langfristigen Klosterbetrieb zu sichern?

Um die Zukunft finanziell abzusichern, müssen alle Klosterbetriebe zusammen pro Jahr Überschüsse im nennenswerten sechsstelligen Bereich erwirtschaften. Durch verschiedene Maßnahmen der Klosterleitung ist die Gemeinschaft wirtschaftlich in diese neue Richtung ausgerichtet worden.

„Auf unsere Mitarbeiter bin ich sehr stolz, denn sie bringen sich mit Herz, Verstand und viel Flexibilität bei der täglichen Arbeit ein. Meine Aufgabe ist es, Schnittmengen zu suchen“, sagt Schmid, der selbst bei jeglichen Tätigkeiten mit anpackt, wenn es erforderlich ist.