Feuerwehreinsatz

Dachstuhl in Beuron steht in Flammen

Beuron / Lesedauer: 1 min

Feuerwehr und Rettungskräfte sind in Beuron im Einsatz (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Am Mittwochmorgen ist ein Feuer in einem Gebäude in Beuron ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 09:46 Von: Lukas M. Heger