Die Bewohner Beurons sind aufgeschreckt: Im Ort kursiert die Nachricht, dass das Hotel Pelikan im Herzen der Gemeinde dem Landratsamt als Unterbringungsmöglichkeit für Flüchtlinge angeboten worden sei. Aber was ist dran an dem Gerücht?

Auf einem Flyer, der im Donautal die Runde macht und der der Redaktion vorliegt, heißt es, dass das Hotel Pelikan dem Landratsamt als Flüchtlingsunterkunft angeboten wurde, da ein Projekt des Investors kläglich gescheitert sei.

Weiter heißt es: „Jeder Mensch, der verfolgt wird und Hilfe benötigt ist herzlich willkommen.“ Es gebe genügend freie Betten im Ort, sodass es nicht an Alternativen fehle.

„Beuron lebt vom Tourismus. Das Herzstück ist und bleibt über die Jahre hoffentlich das Hotel Pelikan, welches Menschen verbindet, herausragende Gastronomie und bedingungslose Gastfreundschaft verspricht“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Gemeinde wendet sich an Landratsamt

Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller schreibt im Mitteilungsblatt, dass die Gemeinde die Nachteile, die bei einer Vollbelegung von Flüchtlingen für den Ortsteil Beuron entstehen würden, dem Landratsamt eindringlich vorgetragen habe.

„Es wurde zugesagt, dass im Falle einer Entscheidung, für oder gegen eine Belegung, die Gemeindeverwaltung vorab informiert wird“, heißt es in der kurzen Nachricht des Bürgermeisters weiter.

Landratsamt bestätigt das Angebot des Hotels

Das Sigmaringer Landratsamt bestätigt auf Nachfrage, dass das Hotel dem Landkreis zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten wurde. „Aktuell prüft das Landratsamt, ob eine Unterbringung im Hotel Pelikan möglich ist. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen“, schreibt Simone Kurz, Leiterin des Fachbereichs für Migration und Integration.

Investor klärt den Sachverhalt auf

Doch Unternehmer und Investor Wolfgang Wochner erklärt auf Nachfrage, dass dies nur eine Option von mehreren sei. Fakt sei: Er wolle das Hotel verkaufen und sei bereits mit mehreren Interessenten im Gespräch.

Der Grund dafür sei jedoch ein ganz anderer: „Die Pächter hören aus persönlichen Gründen auf und ich bin auch bereits 68 Jahre alt und mache mir Gedanken um das Erbe meiner Kinder“, sagt er.

„Das Hotel schreibt gute Zahlen, die ich auch vorweisen kann. Aber ich habe von der Gerüchteküche auch bereits gehört und wir werden sicherlich eine Lösung finden, mit der alle Parteien leben können“, sagt Wochner.

Zukunft des Hotels steht noch offen

Er habe das Hotel neben anderen Hoteliers aus der Branche auch dem Sigmaringer Landratsamt zum Kauf angeboten, das sich wie andere Interessenten auch, die Gegebenheiten vor Ort angeschaut habe.

Von einem weiteren Interessenten erwarte er in der kommenden Woche eine Antwort. „Es ist also noch alles offen. Klar ist aber, eine Vermietung an das Landratsamt wäre wirklich die letzte Option für mich“, sagt er abschließend.