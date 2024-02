Bestellschluss für Nisthilfen am 1. März

Noch bis Freitag, 1. März, können Vogelnistkästen und weitere Nisthilfen beim Haus der Natur in Beuron bestellt werden, wie das Naturschutzzentrum Obere Donau mitteilt. Die Ausgabe der bestellten Nisthilfen erfolgt am Samstag, 9. März, von 9 bis 12 Uhr im Haus der Natur in Beuron. Das Bestellformular ist online abrufbar unter www.nazoberedonau.de. Dieses kann auch telefonisch unter 07466/9280-0 oder per Mail an [email protected] angefordert werden.

Für Vögel sind Meisenkästen mit großem oder kleinem Flugloch, Halbhöhlen etwa für Hausrotschwanz oder Rotkehlchen sowie Doppelnester für Mehlschwalben im Angebot. Doch auch anderen Tierarten kann laut der Pressemitteilung mit dem Angebot passender Unterkünfte geholfen werden. Fledermäuse nutzen Holzkästen, die ihnen im Sommer als Tagesquartier dienen. Diese stehen ebenso auf der Bestellliste wie Holzklötze mit Bohrungen als Nisthilfe für Wildbienen sowie ein Hornissenkasten.

Die Nisthilfen stammen direkt aus der Region. Die Insektennistklötze werden von Schülern der Ferdinand-von-Steinbeiß-Schulen Tuttlingen gefertigt. Alle anderen Nisthilfen stammen von der Holzwerkstatt Mariaberg.