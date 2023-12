Beuron

„Bedürfnis nach persönlicher Zusage des Segens Gottes ist groß“

Beuron / Lesedauer: 2 min

In der Abtei- und Wallfahrtskirche in Beuron findet am Samstag, 30. Dezember, um 14.

Veröffentlicht: 28.12.2023, 10:52 Von: sz