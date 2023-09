Der Fahrrad-Boom in Deutschland ist weiterhin ungebrochen und Fahrrad Buck in Beuron fährt auf Erweiterungskurs. In einem Neubau in der Abteistraße gegenüber dem Kloster entstand in nur wenigen Monaten Bauzeit eine über 500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche.

Ein Fahrradladen war schon immer Buck’s Traum

Der „Giant Store Donautal“ wird am 23. September eröffnet. Die Leidenschaft für Fahrräder begleitet den gelernten KFZ-Mechaniker Joachim Buck bereits seit 30 Jahren. In Schwenningen (Heuberg) schraubte er neben seiner Lehre nicht nur an Autos, sondern auch an Fahrrädern.

„Das war immer mein Traum. Schon mit 13 Jahren führte ich den Fahrradhandel nach dem Tod meines Vaters im Nebenerwerb weiter“, erzählt Joachim Buck nicht ohne Stolz. Mit den Jahren wurde die Werkstatt in Schwenningen zu klein und so entschloss er sich 2016 ein professionelles Fahrradgeschäft mit Werkstatt im ehemaligen Rathaus in Beuron einzurichten und machte sein Hobby zum Beruf.

Die Räumlichkeit, also das leerstehende Rathaus, die Lage direkt am Radweg, und der touristisch interessante Ort Beuron mit dem Kloster waren hierfür die Gründe. Joachim Buck

Warum gerade in Beuron? „Die Räumlichkeit, also das leerstehende Rathaus, die Lage direkt am Radweg, und der touristisch interessante Ort Beuron mit dem Kloster waren hierfür die Gründe“, sagt Joachim Buck. Mittlerweile hat er bei den Radlern in der Region einen Namen und in den Jahren wuchs und wuchs der Kundenstamm.

2020 eröffnete Buck das Café Drahtesel

Durch langjährige Erfahrung und stetige Weiterbildung sorgen er und sein Team für professionellen Service und eine individuelle Beratung. Mit einem Lächeln blickt er auf die Anfangszeit seines Geschäfts zurück als er zum Beispiel durstigen Radlern noch Getränke aus seinem privaten Kühlschrank zur Verfügung stellte.

Daraus entstand 2020 dann auch die Idee zur Eröffnung des Café Drahtesel mit rund 50 Sitzplätzen und großem Biergarten sowie einer Pension mit sechs Doppel- und zwei Einzelzimmern für Radler und Wanderer.

Wie läuft das Fahrradgeschäft im Winter? „Im Winter ist es nicht mehr so wie früher, es wird fast das ganze Jahr über Rad gefahren. Da kommen dann auch die Reparaturen und die Kundendienste“, erklärt der Chef. Über die Jahre wurden die Räumlichkeiten des Fahrradgeschäfts dann zu klein und platzten aus allen Nähten.

Da machte Mitarbeiter Martin Hotz seinen Chef auf die Möglichkeit aufmerksam, ein angrenzendes Grundstück zu erwerben. Dazu sagt Joachim Buck: „Nach langen Verhandlungen mit dem Kloster konnte ich Anfang 2021 über 3500 Quadratmeter kaufen“.

Willst du mehr schaffen und weniger verdienen, dann fang bei mir an. Joachim Buck

Buck’s Sohn Martin stieg 2021 in das Geschäft ein. Martin Buck berichtet, wie sein Vater ihn ins Fahrradgeschäft lockte: „Willst du mehr schaffen und weniger verdienen, dann fang bei mir an.“

Das wird im Laden angeboten

Auf Basis dieser Zusammenarbeit und der Markenpartnerschaft mit dem Fahrradhersteller Giant entstand der „Giant Store Donautal“, erst der 14. Store bundesweit, in dem Fahrräder und Weiters der Marke Giant erworben werden können.

Im Showroom sind E-Bikes, Rennräder, Mountainbikes, Trekkingbikes, Gravelbikes sowie Kinder- und Jugendräder ausgestellt, 122 Stück an der Zahl. Über 200 weitere Räder stehen im Lager.

Das Gebäude umfasst zudem Büroräume sowie im Untergeschoss Werkstattplätze für Reparaturen für insgesamt zehn Mitarbeiter. Auch zukünftig bieten Joachim und Martin Buck ihren Fahrradverleih im Donautal an und veranstalten zusätzlich für E-Bike Neueinsteiger spezielle Fahrsicherheitstrainings.

Das Thema Dienstrad-Leasing erfährt seit Jahren immer mehr Beliebtheit und wird auch im neuen „Giant Store Donautal“ angeboten.

Die große Eröffnung findet am Samstag, 23. September von 10 bis 17 Uhr statt. Die Räumlichkeiten können an diesem Tag besichtigt werden und ein Verkaufsteam steht zur Beratung zur Verfügung.