Besuch des RFSO im Weihnachtstheater Konstanz

Ein großes Highlight für unsere Dritt- und Viertklässler des Reinhold-Frank-Schulzentrums war die Theaterfahrt, die am 4. Dezember stattfand. In verschneiter Umgebung und voller Spannung fuhren die Kinder mit ihren Lehrerinnen und Eltern/Omas und Opas in drei Bussen zum Stadttheater nach Konstanz.

Dort angekommen erwartete uns ein wunderschönes Familienstück von Christine Nöstlinger namens „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“. Das inszinierte Bühnenbild versetzte uns in eine unaufgeräumte Wohnung einer Frau namens Berti Bartolotti.

Wozu aufräumen, wenn man sich mit spannenderen Dingen beschäftigen kann? Ausgerechnet Berti bekommt eines Tages aus Versehen das perfekte Kind in der Dose geliefert: Konrad. Konrad ist ein braver, wohlerzogener Junge. Er ist überaus höflich und leise. Was soll Berti denn mit so einem Kind anfangen, das sie noch dazu gar nicht bestellt hat? Liebhaben natürlich. Und so schließt Berti Konrad sofort ins Herz und gibt ihr Bestes als frischgebackene Mutter. Jedoch kommen eines Tages die rechtmäßigen Eltern und wollen ihre „Bestellung“ zurück. Dank Kitti, dem lauten, frechen, schnellen und sehr selbstbewussten Nachbarsmädchen, lernt Konrad ungezogen, frech und aufsässig zu sein. So wollen diese Eltern ihr bestelltes Kind jedoch nicht haben und Konrad darf bei Berti bleiben.

Wir genossen das kurzweilige und lustige Stück, in dem es um die wichtigen Themen im Leben ging, nämlich Freundschaft, Erwartungen, Zusammenhalt, Andersartigkeit und den Mut, sich selber treu zu bleiben. Ein Stück, das zum Nachdenken anregte, aber zugleich auch aufforderte, das Leben zu genießen. Es war eine schöne Reise ins Reich des Absurden, trotzdem immer wieder zurückbringend in die Normalität, die dann wieder in Frage gestellt wurde. Dies alles geschah kindgerecht, sodass alle ihre Freude am Stück hatten.

Unseren Ausflug rundeten wir mit einem Besuch auf dem tollen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und am Ufer des Bodensees in Konstanz ab. Zufrieden und mit vielen Eindrücken des erlebnisreichen Tages reicher fuhren wir zurück nach Ostrach.