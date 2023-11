Besondere Ehrungen bei der Mengener Narrenzunft

Anfang November hat die Mengener Narrenzunft in der gut besetzten Aula der Sonnenlugerschule ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Sowohl die beiden Zunftmeister Michael Vogel und Stephanie Zimmerer, als auch die jeweiligen Obmänner der Ditzelede und Plätzler, der Löwen und der Stadthexen blickten in ihren Rechenschaftsberichten auf eine erfolgreiche Fasnet zurück.

Kassier Ulrich Schwald gewährte anschließend einen Einblick in die Finanzen der Zunft. Ein Rückblick auf die vergangene Fasnet bestätigte eine erfolgreiche Fasnet. Die Kassenprüfer Alexander Wetzel und Heinz Sauter bestätigten dem Kassier eine tadellose Kassenführung und empfahlen die Entlastung. Im Anschluss an alle Rechenschaftsberichte führte Georg Bacher die Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch.

Unter dem Punkt Wahlen wurden die Zunfträte Alexander Appeltauer, Horst Haile sowie Ulrich Schwald für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Auch Zunftmeister Michael Vogel stellte sich für eine weitere Amtsperiode erfolgreich zur Wiederwahl. Für David Hoheisel, der aus persönlichen Gründen nach der Fasnet sein Amt niedergelegt hatte, wurde Markus Wetzel neu gewählt. Auch die beiden Kassenprüfer wurden für ein weiteres Jahr gewählt.

Hubert Muffler wurde für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Darüber hinaus wurden fünf Zunfträte für besondere Dienste mit der bronzenen Ehrennadel mit Urkunde von der VFON ausgezeichnet. Hierfür war extra der Vize-Präsident der Vereinigung, Jörg Ritter, zur Versammlung gekommen. Patrick Baumgärtner ist seit 2009 Obmann der Ditzelede- und Plätzler-Gruppe. Heike Schmal gehört seit 2010 dem Zunftrat an, zuerst als Pressereferentin, seit 2014 auch als Schriftführerin. Alexander Appeltauer hatte von 2009 bis 2022 das Amt des Löwen-Obmannes inne. David Hoheisel wurde 2009 in den Zunftrat gewählt und übernahm die Organisation und Vergabe der Arbeitseinsätze. Michael Vogel wurde wie David Hoheisel 2009 in den Zunftrat gewählt und 2014 zum Zunftmeister. Schließlich wurden David Hoheisel und Bernd Köhler offiziell verabschiedet.

Das aktuelle Zunftheim in der Walke ist stark renovierungsbedürftig und außerdem zu klein. Mit dem Alten Fuchs tat sich eine Möglichkeit auf, mit der nun geplant wird. Es wurden bereits viele Berechnungen angestellt und zahlreiche Gespräche geführt. Ein Nutzungskonzept ist erstellt, in dem die Nutzung explizit auch für andere Vereine beziehungsweise für die Öffentlichkeit geplant ist.