Besondere Auszeichnung für Ottmar König für 75 Jahre Gesang

Zu seiner jährlichen Chorversammlung traf sich der Kirchenchor Sigmaringendorf im Katholischen Gemeindehaus. Der Vorsitzende Hubert Rommel begrüßte neben den zahlreich erschienenen Sängerinnen und Sängern den Präses des Chores, Pfarrer Baumgartner, sowie Bürgermeister Philip Schwaiger. Von den Ehrenmitgliedern galt sein besonderer Gruß dem langjährigen Leiter des Kirchenchores Wolfgang Beger, der in der Gemeinde noch vielfältig als Organist tätig ist und im Juli sein 60-jähriges Organistenjubiläum feiern konnte.

Ein wichtiges Thema in den Berichten war der Wechsel in der Chorleitung. Rebecca Sugg, die den Chor seit Januar 2020 leitete, wurde am 7. Oktober bei ihrem letzten Auftritt mit dem Chor im Gottesdienst in Laucherthal feierlich verabschiedet. Dass man direkt im Anschluss daran unter neuer Leitung weiterarbeiten konnte, war eines der großen Geschenke in diesem Jahr. Ferdinand Ehni hat zusätzlich zu seiner Aufgabe als Kantor an der Evangelischen Kirchengemeinde in Sigmaringen den Kirchenchor in Sigmaringendorf übernommen. Im Allerheiligengottesdienst am 1. November feierte er seine Premiere als Chorleiter und Organist. Der Vorsitzende bedankte sich bei Ferdinand Ehni für seine Bereitschaft, als Chorleiter im „Dorf“ zu wirken und dankte allen, die zu dieser ökumenischen Lösung beigetragen haben.

In seinem Grußwort dankte Pfarrer Baumgartner dem Chor für die festlichen Gestaltungen der Gottesdienste. Bürgermeister Schwaiger gab seiner Freude Ausdruck, dass der Kirchenchor auch im kommunalen Bereich mitwirkt, so zum Beispiel bei der Seniorenfeier oder beim Straßenfest mit der beliebten Tombola.

Neben den üblichen Regularien gab es noch eine ganz besondere und seltene Ehrung. Pfarrer Baumgartner überreichte Ottmar König für 75 Jahre Gesang im Kirchenchor die entsprechende Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbandes. Der langanhaltende Beifall bezeugte die Wertschätzung, die der Tenorsänger Ottmar König nicht nur im Chor, sondern in der ganzen Pfarrgemeinde genießt, wo er unter anderem auch noch als Kantor und Leiter von Wortgottesdiensten tätig ist. Bei den anschließenden Wahlen stellten sich alle Funktionsträger zur Wiederwahl und wurden einstimmig gewählt. So geht der Kirchenchor Sigmaringendorf gut aufgestellt in ein neues Vereinsjahr.