Berufsorientierung am Walter Knoll-Schulverbund

Groß war der Andrang beim Speed-Dating des Walter Knoll Schulverbundes mit den Bildungspartnern Carthago Reisemobilbau GmbH, Claas Saulgau GmbH, Spedition Dachser, dm Drogeriemarkt, Gabriel GmbH, Hohenzollerische Landesbank, Kelch Landschaftsbau, Kleber Post Bad Saulgau, Knoll Maschinenbau GmbH, OWB, Vinzenz von Paul, Volksbank Bad Saulgau, Zollern GmbH sowie der Arbeitsagentur.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 waren mit ihren Eltern eingeladen, an 14 Infoständen mit Personalvertretern und Azubis ins Gespräch zu kommen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten und -voraussetzungen zu informieren.

Den Schulabschluss demnächst in der Tasche und tausend Fragen im Kopf: Wo liegen meine Interessen? Welcher Beruf passt zu mir? Wie bewerbe ich mich? Diese und weitere Fragen wurden den Jugendlichen bei dieser Veranstaltung beantwortet.

An allen Infoständen wurde deutlich, dass gute Azubis dringend gesucht werden. Diese sollten auf jeden Fall persönliche und soziale Kompetenzen in die Waagschale werfen können, fachliche Kompetenzen könnten ihnen in der Ausbildung vermittelt werden, so der einhellige Tenor. Zum Einstieg in die Arbeitswelt stehen den Azubis von morgen auch regional viele interessante Türen offen.

Das Thema Ausbildung stand beim Schulverbund im Rahmen der BIZ-mobil-Woche die ganze Woche über im Mittelpunkt. An den Vormittagen informierte die Berufsberaterin Alina Spohn im mobilen Berufsinformationszentrum zu den Themen Stärken und Schwächen, Berufswahl, Bewerbung und Angebote der Arbeitsagentur. Statt normalem Nachmittagsunterricht besuchten die Schüler/innen in dieser Woche mehrere Informationsveranstaltungen, etwa für Berufe in Uniform oder im kaufmännischen, sozialen und handwerklichen Bereich. Hauptsächlich Azubis stellten ihren Weg in den Betrieb, die Einrichtung und in den Beruf selbst authentisch vor. Ungefähr 80 Personen standen in dieser Woche den Schüler/innen Rede und Antwort.

Der Schulverbund bedankt sich auf diesem Weg bei allen Eltern und Bildungspartnern für die außergewöhnliche Kooperation und freut sich auf weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft.