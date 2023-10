Berliner Podcast-Duo hält Vortrag im Kreis Ravensburg

In Kooperation mit dem Landratsamt hat die Oberschwäbische Werkstätten (OWB) eine Veranstaltung mit der Mackenbaracke organisiert. Barbara Dussler und Max Eicke aus Berlin sind Mackenbaracke und führen unter diesem Titel einen Podcast über psychische Gesundheit.

Bei dieser Veranstaltung sprachen Barbara Dussler und Max Eicke über ihre persönlichen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen, zum einen aus der Sicht einer Betroffenen, und zum anderen aus der Sicht eines Angehörigen. Witzig, ernst und ganz ohne Scham erzählten die beiden von ihrem Umgang mit den eigenen Macken. Ihr Ziel: Psychische Krankheiten entstigmatisieren sowie Betroffenen und Angehörigen Mut machen! Und das haben die beiden auch auf Schloss Achberg geschafft, das war deutlich an den Fragen und Rückmeldungen aus dem Publikum zu spüren.

Trotz des ernsten Themas hatten die beiden immer wieder die Lacher auf ihrer Seite. Vor allem, wenn Barbara Dussler über ihre manischen Phasen berichtete. Wie sie zum Beispiel der festen Überzeugung gewesen war, demnächst die neue Tatortkommissarin zu sein und vorsorglich schon mal in drei Städten in Deutschland eine Wohnung angemietet hatte. Heute kann sie das mit einem Lächeln erzählen: Sie sei mit sich im Reinen, so Barbara Dussler.

Sie sprach auch offen über den Scherbenhaufen und die Depression, die so eine manische Phase hinterlässt bzw. verursacht. Dies unterstrich sie mit einem Abschnitt aus Thomas Melles Buch „Die Welt im Rücken“:

„Man kann sich nämlich kaum ein schambesetzteres Leben vorstellen als das eines manisch-depressiven Menschen. Das liegt daran, dass ein solcher Mensch drei Leben führt, die einander ausschließen und bekriegen und beschämen: das Leben des Depressiven, das Leben des Manikers und das Leben des zwischenzeitlich Geheilten. Letzterem ist nicht zugänglich, was seine Vorgänger taten, ließen und dachten. Der zwischenzeitlich Geheilte wandert zerfetzt durch die Gegend und kann sich nur über das Schlachtfeld wundern, das hinter ihm liegt.“

Max Eicke berichtete eindrucksvoll aus der Sicht des Angehörigen, wie die psychische Erkrankung seiner Partnerin ihn an seine Grenzen brachte. Er appellierte daran, als Angehöriger auch auf sich selbst zu achten, indem man Grenzen aufzeige und professionelle Hilfe hinzuziehe. Aber auch, wie wichtig ein soziales Auffangnetz aus Freunden und Familie für betroffene Menschen sei.