Torsten Bach wird mit einer Wellensittich–Dame Europasieger

Es hatte sich in Benzingen schnell herumgesprochen und auch Ortsvorsteher Ewald Hoffmann war einer der ersten Gratulanten, als Torsten Bach vor Kurzem als frisch gekürter Europasieger aus Karlsruhe nach Benzingen heimkehrte.

In der dortigen Schwarzwaldhalle fand am letzten August–Wochenende die Europaschau der Vogelzüchter statt, bei welcher der passionierte Sittichzüchter mit einem eineinhalbjährigen Wellensittichweibchen zum Europasieger gekürt wurde. Allein von diesen Sittichen wurden nahezu 1400 Exemplare in den verschiedensten Klassen von Züchterinnen und Züchtern aus ganz Europa zur Bewertung und Prämierung vorgestellt.

„Es war total spanndend“, erzählt der 46–jährige Benzinger beim Pressetermin in seinem Garten, als eines seiner ausgestellten Lutino–Wellensittichweibchen es bei diesem renommierten Wettbewerb bis in die Endausscheidung mit drei weiteren Konkurrenten geschafft hatte und eine fachkundige, international besetzte Jury sich nach intensiver Beratung schließlich für seine Sittichdame entschieden habe.

Mehrere rot–weiße Siegerrosetten zierten danach den Käfig und in einer feierlichen Zeremonie wurden ihm bei der Siegerehrung gleich zwei Pokale sowohl für das beste Alt– Weibchen der Schau als auch die große Trophäe als Europasieger überreicht.

„Das war natürlich klasse und nochmal eine Steigerung zum vergangenen Jahr,“ berichtet Torsten Bach, als er im hessischen Kassel den Titel des Bundessiegers mit einer Verwandten der jetzigen Europasiegerin erringen konnte.

Torsten Bach, verheiratet und Vater zweier Kinder, ist in Benzingen kein Unbekannter, zumal er sich als Jugendtrainer beim örtlichen TSV, als aktiver Fellträger in der Germanenzunft oder auch als Ortschaftsrat in der Kommunalpolitik engagiert.

Beim Besuch der geräumigen Zuchtanlage neben seinem Wohnhaus im Stockäckerweg, wo aktuell etwa 100 Wellensittiche in verschiedenen Farbvarietäten zwitschern, kann man nur erahnen, wieviel Zeit und Aufwand in dieses verantwortungsvolle Hobby investiert werden muss.

Sauberkeit in Stallungen oder Volieren und auch Grundkenntnisse in der Genetik sowie ein hochwertiges Futter, welches der erfahrene Züchter nach einem eigens entwickelten Rezept aus Belgien als „Benzinger Mischung“ bezieht, seien Voraussetzung, um in dieser Liga mitspielen zu können, verrät der erfahrene Züchter.

„Da ist es gut, dass ich mich auch mal auf meinen Vater verlassen kann“, erklärt Bach, der als ehemaliger Sittich– und Taubenzüchter immer gerne aushelfe, wenn, wie in der Urlaubszeit, eine zuverlässige Vertretung gefunden werden müsse.

Nach dem großen Erfolg auf europäischer Bühne sind bei Torsten Bach die Blicke bereits wieder nach vorne gerichtet und er hofft, dass er bei der Bundesschau im November in Kassel den Bundessiegertitel auch in diesem Jahr mit einem seiner Wellensittiche erneut erringen kann.