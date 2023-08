100 Jahre Wasserturm Benzingen

Der Wasserturm in Benzingen besteht seit 100 Jahren. Das Jubiläum soll mit einem zweitägigen Wasserturmfest gefeiert werden. Auf dem Programm steht auch der erste Benzinger Turm Run, bei dem die Läuferinnen und Läufer den Turm (62 Stufen, 28 Meter Höhe) erklimmen müssen. Dies teilt der Förderverein Wasserturm mit.

Der Förderverein sei glücklich, in der Lage zu sein, den Wasserturm so zu erhalte, wie er ist. Das sollen alle Gäste am Festwochenende „sehen, fühlen und schmecken“, heißt es in der Mitteilung.

Am Samstag, 9. September, findet ab 16 Uhr der erste Teil des Benzinger Wasserturmlaufs an. Viererteams aus der Großgemeinde versuchen, die schnellste Zeit zu erreichen, um an die Siegerpokale und den Wanderpokal zu kommen. Im Anschluss lädt die Gruppe „Uschi“ zu Open–Air und Unterhaltung auf der Showbühne ein. Die Ultimative Schraddelinitiative (Uschi) sind vier gestandene Herren mit reichlich musikalischem Background. Sie machen, was sie am besten können: akustische Gitarre spielen. In Kombination mit Satzgesang und ausgefeilten Arrangements bietet ihre Songauswahl jede Menge überraschende Momente für einen unterhaltsamen Abend am Fuße des Wasserturms.

Am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. Start ist um 9 Uhr mit den ersten Feuerwehr–Teamsprints. Dabei messen sich die Feuerwehrabteilungen aus der Region. Im Unterschied zum Vortagslauf sind die vier Kameradinnen und Kameraden mit ihrer Schutzausstattung, von den Stiefeln bis zum Helm, bekleidet.

Ab 10.30 Uhr sind alle motivierten Einzelläufer aus nah und fern eingeladen, den Turm schnellstmöglich zu erklimmen. Anmeldungen zu allen Läufen sind 30 Minuten vor Startbeginn möglich. Alle Informationen finden die Läufer online auf www.benzinger–wasserturm.de.

Gegen 11 Uhr wird der Frühschoppen durch die Musikkappelle aus Benzingen umrahmt. Beim anschließenden Festakt zum 100–jährigen Bestehen des Wasserturms richten Bürgermeister Michael Maier, Ortsvorsteher Ewald Hoffmann und Vereinsvorsitzender Peter Pawtowski kurze Worte an die Gäste richten. Gegen 12.30 Uhr findet die Siegerehrung der Turmläufe statt. Hier werden an alle Teilnehmer Medaillen, sowie die besten drei Teams Pokale überreicht. Ebenso bekommen die beiden Siegerteams auch noch einen großen Wanderpokal. Ab 14 Uhr darf sich das Publikum auf eine Tanzvorführung des Gemeindekindergartens Benzingen freuen.

An beiden Tagen kümmern sich die Helfer in bewährter Weise mit Speisen und Getränken um das leibliche Wohl der Gäste kümmern.