Benefizkonzert in St. Josef in Biberach-Birkendorf

Bei einem Benefizkonzert für die „Ambulante Hospizgruppe Biberach“ musizierten der Akkordeon-Spielring Mettenberg unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll und der „DerJunge Chor Bolstern/ DeJuChoBo“ unter der Leitung von Ulrike Keßler gemeinsam in der Kirche St. Josef in Biberach-Birkendorf. Instrumental vom Akkordeonorchester mit der Ouvertüre aus dem Messias Oratorium von G.F. Händel und der Sonata in D-Dur von Telemann wurden die zahlreichen Besucher auf die kirchenmusikalische Stunde eingestimmt. „You are my Hope“, „Sing a new Song“ und das „Weit wie weg“ von Hubert von Goisern waren die Vokalbeiträge der Sängerinnen und Sänger um Ulrike Keßler. Die stimmigen und abwechslungsreichen Instrumental- und Vokalbeiträge kamen beim Publikum gut an. Das gemeinsame Schlusslied „Irische Segenswünsche“ führte Orchester, Chor und Publikum zusammen und führte zu einem fulminanten Finale. Großer Beifall und großzügige Spenden bewiesen den Erfolg dieses Benefizkonzertes. Die Spendeneinnahmen ergänzten die Bolsterner noch mit einem Betrag aus dem eigenen Winterkonzert, so dass sich die „Ambulante Hospizgruppe Biberach“ über eine deutliche vierstellige Spendensumme freuen kann.

