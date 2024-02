Benefizkonzert Chor Akzente

Das Probewochenende des Chors Akzente findet am kommenden Wochenende in Lindenberg im Allgäu statt. Wir freuen uns auf die intensive Vorbereitung für unser Benefizkonzert für die Bruder-Konrad-Stiftung Bad Saulgau und auf gesellige Stunden in unserer Chorgemeinschaft. Das Benefizkonzert findet statt am Sonntag, den 10.03.2024, um 18 Uhr in der St. Antonius Kirche in Bad Saulgau. Der Eintritt ist frei, um Spenden zu Gunsten der Kinder-Stiftung wird gebeten.

