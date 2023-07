Beliebte Pädagogin geht in den Ruhestand

Barbara Lechner–Gay wurde am letzten Schultag am Hohenzollern–Gymnasium Sigmaringen in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Sie war als Lehrerin für Französisch und Deutsch seit 2001 am HZG. Bereits seit 1994 hatte sie am Angell–Gymnasium in Freiburg unterrichtet. Neben der häufigen Tätigkeit als Klassenlehrerin war sie mehrfach Mitglied der Schulkonferenz und Verbindungslehrerin. Über viele Jahre organisierte sie mit beträchtlichem Herzblut die Lehrmittelsammlung der Schule. Seit 2012 war sie als Studiendirektorin Mitglied des Schulleitungsteams am HZG. In dieser Funktion war sie unter anderem für die Organisation von VERA 8, die Sprach– und Profilwahlen und für die Koordination der Mittelstufe verantwortlich. Daneben leitete sie auch über viele Jahre den Fachbereich Französisch und war damit auch am Schüleraustausch beteiligt.

Mit Frau Lechner–Gay geht eine sehr engagierte, beliebte und erfahrene Pädagogin in den Ruhestand. Sie wird der Schule verbunden bleiben, da Sie im April den Vorsitz des Fördervereins übernommen hat. Den Ruhestand wird Frau Lechner–Gay zeitweise in Frankreich verbringen, wo sie viel Raum für ihre breit gestreuten Interessen haben wird.

Julian Linsenbolz tritt eine Beförderungsstelle am Joachim–Hahn–Gymnasium in Blaubeuren an. Er war seit 2014 am HZG und engagierte sich in besonderem Maß in der Steuergruppe Schulentwicklung und war Mitglied der Schulkonferenz. Seit 2018 hat er einen halben Lehrauftrag zur Ausbildung von Referendar/innen im Fach Englisch am Seminar Weingarten inne. Lukas Ewald wechselt aus familiären Gründen an das Elly–Heuss–Knapp–Gymnasium nach Heilbronn. Er war seit 2020 am HZG tätig, war Verkehrsbeauftragter und hat die Jazz–Combo gegründet und geleitet. Julian Faßbender verlegt aus familiären Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach Feldkirch in Österreich. Auch er war seit 2020 am HZG. Er engagierte sich für die SMV und leitete eine Koch–AG. Sarah Dekoj hat ein Jahr lang Bildende Kunst am HZG unterrichtet. Sie wechselt aus persönlichen Gründen an die Sonnenland–Schule in Stockach.

Mit Julia Ballmann, Lukas Huber und Julia Reiser–Holzhauer drei Referendar/innen erfolgreich ihre Berufsausbildung beendet. Alle drei starten im Herbst in ihr Berufsleben an unterschiedlichen Schulen.