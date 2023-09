Beim Kinder– und Jugendchortag in Balingen dabei

Vor kurzem fand der Kinder– und Jugendchortag in Balingen statt. Organisiert wurde dieses Kultur–Event vom Schwäbischen Chorverband. Mit dabei eine große Delegation der Bad Saulgauer Donaulerchen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern. Für sie alle wurde die ganze Veranstaltung zu einem tollen Erlebnis. Etwa 30 Kinder, die Chorleiterinnen, Betreuerinnen und Betreuer sowie auch einige Eltern der jungen Sängerinnen starteten um 7.30 Uhr von Bad Saulgau aus mit dem Zug nach Balingen.

In Balingen angekommen, wurde in der Bahnhofshalle ein Klavier entdeckt, was das illustre Völkchen natürlich gleich dazu verleitete, ein paar Lieder zu singen, sehr zur Freude einiger Reisenden, die den Donaulerchen zuhörten.

Um 10 Uhr wurde die Reisegruppe von einigen Helferinnen und Helfern der SCV Chorjugend herzlich empfangen. Danach gab es den ersten musikalischen Auftakt aller anwesenden Chöre. Die Donaulerchen nahmen dann an verschiedenen Workshops teil, so zum Beispiel bei Feel the Rhythm — Move your body und Beatboxing mit Acoustic. Das Beatboxing war für alle ein besonderes Highlight.

Am Nachmittag hatte der Chor aus dem Schwäbischen dann seinen eigenen Auftritt von etwa einer halben Stunde auf der Haupttribüne. Der Beitrag der Bad Saulgauer Kinder wurde mit viel Beifall belohnt. Zwischendurch konnten sich die Kinder an verschiedenen Instrumenten ausprobieren, am Glücksrad drehen, sich an den vielen Spielstationen vergnügen und Picknick machen. Der Tag endete mit dem Musical „Der blaue Planet“, aufgeführt von den Kindern und Jugendlichen des Regionalverbandes Zollern–Alb–Sigmaringen.

Es war ein tolles Erlebnis für jung und alt bei überwiegend schönem, sonnigen Wetter. Nach den Ferien beginnt der Chor wieder mit seinen Proben am 15. September um 17 Uhr. Ab sofort wieder in der Rehaklinik. Kinder sind ab fünf Jahren für die Gruppe der Lerchenkinder und Jugendliche ab elf Jahren in der Schola herzlich willkommen.