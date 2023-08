Bei der Solawi wachsen Bohnen, die lang wie Spaghetti sind

Sechs Kinder haben Anfang August einen spannenden Tag auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Sigmaringen verbracht. Sie hatten sich über das Inzigkofer Ferienprogramm „Ferien–Detektive“ oder die Jugendkunstschule Sigmaringen für diesen Termin angemeldet, bei dem sie den Ort kennenlernen durften, an dem Gemüse für rund 50 Haushalte angebaut wird.

Bei einer Ackerführung konnten sie an Tomatenpflanzen und Kräutern schnuppern, die Blätter von Ringelblumen probieren und eher unbekannte Gemüsesorten wie Zaphito und Spaghettibohnen bewundern. Die jungen Teilnehmer fühlten sich bei Anja Maier vom Vorstandsteam der Solawi und ihrer Tochter Magdalena sichtlich wohl und ließen sich sofort kreative Ideen für ein Gemüsetheater mit Gurki, der Vespergurke, und Tomato–Man einfallen, als die Verkleidungskiste hervorgeholt wurde.

Klar, dass alle vom Schauspielern hungrig geworden sind. Unter Anleitung stellten die Kinder gemeinsam eine fantastische Gurkensuppe und eine schmackhafte Tomatensoße her — natürlich alles mit den gesunden Solawi–Produkten, die kurz zuvor geerntet worden waren.

Am Ende verabschiedeten sich alle gut gelaunt und den Kindern bleibt hoffentlich in Erinnerung, wie vielfältig, bunt und schön Acker und Feld aussehen können, wenn wie bei der Solawi in Sigmaringen Nachhaltigkeit und ein schonender Umgang mit dem Boden im Mittelpunkt der Bewirtschaftung stehen.