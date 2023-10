Begegnungsnachmittag beim Sozialen Förderverein Sigmaringendorf

Die Begegnungsnachmittage des Sozialen Fördervereins in Sigmaringendorf, die zweimal im Jahr abgehalten werden, erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Das erst kürzliche Beisammensein im Katholischen Gemeindehaus stand unter dem Thema „Schwäbisch ‐ schee, urig und lustig“. Mit dem ehemaligen Chefredakteur und Heimatdichter Gerd Bantle hatte die Vorstandschaft einen Volltreffer gelandet.

Der Saal war rappelvoll und es mussten noch Tische herbeigeschafft werden, als der Vorsitzende Alois Henne die vielen Mitglieder und Freunde herzlich begrüßte. In einem kurzen Rückblick streifte er die drei Säulen des Vereins, die Nachbarschaftshilfe, den Besuchsdienst und nicht zuletzt den offenen Mittagstisch, der sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut. Er dankte allen, die sich mit großem Engagement für die Aktivitäten des Vereins zum Wohle vieler Menschen im Dorf einsetzen. „Was unser Förderverein leistet, ist nicht selbstverständlich“, lobte er vor allem auch die Vorstandschaft, die an diesem Nachmittag mit freiwilligen Helferinnen für das leibliche Wohl bei Kaffee und Zopfbrot im schön dekorierten Katholischen Gemeindehaus sorgten.

Dann gab er aber die Bühne frei für Gerd Bantle, der in offener und schwäbischer Mundart für einen unterhaltsamen Nachmittag sorgte. Kurzgeschichten, Reime, Wörterrätsel alter Schwäbischer Aussprüche, sofort war eine Brücke zu den Besucherinnen und Besuchern geschlagen. Er las vereinzelt aus einem selbst verfassten Büchlein „ Au an Butza hot an Nutza“ vor und viele erinnerten sich an früher, als man noch überall daheim breit schwäbisch „schwätzte“. Zonga-Brecher, Gedanka-Splitter, Beobachtungen draußen in der Natur, es war für jeden etwas dabei. Auch spürte man in all seinen Erzählungen seine Verbundenheit und Liebe zu seiner Schwäbischen Heimat in Straßberg und auf der Alb. Es wurden einige schwäbische Lieder gesungen, die er teilweise selber verfasst hatte, und der ganze Saal stimmte mit ein. Gemeinsam vorgelesene alte Sprichwörter brachten so manchen Lacher hervor, zum Beispiel „Was nützt oim diea schönste Kuh, wenn se koi Milch geit“.

In den Pausen konnte man sich mit den Tischnachbarn gut und trefflich unterhalten und die Zeit ging wie im Flug vorbei. „Des war amol wieder an scheena Mittag“, hörte man von einer Besucherin beim Heimgang.