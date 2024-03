Bayernfreaks spenden 1750 Euro an das Kinderhospiz

März 2024 - Bayernfreaks spenden erneut 1750 Euro an das Kinderhospiz Bad Grönenbach und wie es dazu kam:

Anfang des Jahres besuchte uns FC Bayern Spieler Raphaël Guerreiro in Hohentengen. Rund 200 Mitglieder des FC Bayern Fanclubs Bayernfreaks Hohentengen boten dem Profi aus München einen fulminanten Empfang in der rot-weiß geschmückten Göge Halle. Nachdem das bereits für Mitte Dezember geplante Event auf Grund der starken Schneefälle entfallen musste, freuten sich die anwesenden Fans - darunter auch eine Gruppe der OWB - umso mehr, dass es mit dem Spielerbesuch im Januar nun doch noch geklappt hat.

Der erste Teil der Veranstaltung gehörte den jüngsten Fanclubmitgliedern, die ihrem Idol die Fragen stellen konnten, die ihnen unter den Nägeln brannten. So erfuhren sie, dass sein Lieblingsmitspieler beim FC Bayern Thomas Müller ist und er sich zum Frühstück auch mal ein Schokoladencrossiant gönnt. Danach durften sie sich mit dem portugiesischen Nationalspieler bei Geschicklichkeitsspielen am Ball messen.

Im Anschluss wurde Raphaël Guerreiro als Ehrenmitglied in den Fanclub aufgenommen. im Übrigen nicht als Einziger: Auch die (Ex-)Bayernspieler Rafinha und Thiago wurden bei ihren Besuchen in Hohentengen in den Jahren 2011 und 2016 als Ehrenmitglieder aufgenommen.

Danach folgte das Highlight für die großen und kleinen Fans: Die Autogramm- und Fotostunde mit dem Fußballprofi. Nach zwei Stunden verabschiedete sich Raphaël Guerreiro wieder in Richtung München. Zu Ende war die Veranstaltung damit aber noch nicht, bei der abschließenden Tombola zu Gunsten des Kinderhospiz Bad Grönenbach gab es für die Mitglieder tolle Preise zu gewinnen. Zufriedene Gesichter gab es nicht nur unter den Fanclubmitgliedern, sondern auch bei Fanclub Präsident Michael Buttlinger: „Ein sympathischer Spieler, tolle Stimmung und 1.750 € für einen guten Zweck. Für uns eine rundum gelungene Veranstaltung.“

