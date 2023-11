Baumpflanzung an Streuobstwiese in Laiz an der Donau

Im Rahmen der „Kleinen Gartenschau Sigmaringen“ im Jahr 2013 wurde drei Jahre zuvor zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Laiz neben dem Sielplatz an der Donau in Laiz eine Streuobstwiese mit rund 20 verschiedenen alten Apfel- und Birnensorten angelegt. Seit zwölf Jahren pflegt nun der OGV die Bäume, macht den jährlichen Baumschnitt im Frühjahr sowie auch den Juniriss und bietet dabei Baumpflegekurse für Interessierte an, die auch zahlreich angenommen werden. In den vergangenen Jahren waren leider nacheinander zwei Bäume auf der Obstwiese abgestorben.

Die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Laiz, Inge Degenhardt, nahm das Angebot der BODEG (Bäuerliche Vermarktung Oberes Donautal e.G.) wahr und bestellte dort zwei Apfelbäume. Die Bäume werden in einer Baumschule auf der Alb herangezogen und sollten so bestens unserem Klima angepasst sein. Am Haus der Natur in Beuron konnten nun unsere beiden Bäume abgeholt werden. Dankenswerter Weise hatte schon tags zuvor ein Mitarbeiter des Bauhofs mit dem Bagger die entsprechenden Pflanzlöcher gegraben. Trotz Nieselregen wurden die neuen Apfelbäume von den Mitgliedern an den vorbereiteten Stellen eingesetzt, mit Netzen für den Mäuseschutz im Boden und mit einem Pfahl als Halt versehen. Nachdem gut angegossen war, saß man noch zur Nachbesprechung bei einem Kaffee im Café Mahl und hofft, dass die jungen Bäume gut anwachsen und Früchte bringen.