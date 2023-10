Der HBW Balingen-Weilstetten hat den Einzug in die vierte Runde des DHB-Pokals verpasst. Am Tag der Deutschen Einheit unterlag der HBW in der Merkur-Arena Lübbecke dem Zweitligisten TuS Nettelstedt mit 27:29 (12:16). Zwar markierte Jerome Müller den ersten Treffer der Partie, aber es blieb die einzige Gästeführung in den 60 Minuten. Mit einem Doppelschlag durch Fynn Hangstein riss die Mannschaft von Trainer Michael Haaß die Führung an sich und konservierte sie dank der starken Leistung von Keeper Leon Grabenstein in den nächsten Minuten. Rechtsaußen Leo Prantner überwand endlich den Neuzugang aus Konstanz zum 4:4 und in Unterzahl traf Müller zum 5:5.

Bürkle beschwert sich über löchrige Abwehr

Danach drehten die Hausherren auf, spazierten scheinbar mühelos durch die Balinger Abwehr, während sich die Spieler von HBW-Chefcoach Jens Bürkle zu viele Fehlwürfe leisteten. Beim Stand von 10:6 zog Bürkle nach einer Viertelstunde die Notbremse und beorderte seine Mannschaft zur Besprechung an die Seitenlinie. Er verlieh seiner Unzufriedenheit mit dem Rückzugsverhalten und der löchrigen Abwehr Ausdruck und wechselte durch.

HBW macht zu viele Fehler

Viel besser wurde es allerdings nicht, beim 16:12-Pausenstand fehlten immer noch vier Tore. „Diesem Rückstand sind wir immer hinterher gerannt“, sagte HBW-Kapitän Felix Danner nach der Partie: „Immer wenn wir auf zwei dran waren, haben wir wieder Fehler gemacht.“

Bürkle spielt mit dem siebten Mann

Zwar stand die Abwehr zu Beginn der zweiten Spielhälfte besser und Mario Ruminsky hielt ein paar wichtige Bälle, aber im Angriff wurde zu viel verdaddelt, so dass es beim alten Rückstand blieb. In der 42. Minute nahm Bürkle seine zweite Auszeit und wollte mehr Konsequenz im Angriff sehen. Zudem beorderte er den siebten Mann aufs Feld, was hervorragend klappte. Prantner verwandelte einen Konter zum 21:20-Anschluss, kurz darauf brachte Müller seine Farben noch einmal auf ein Tor heran.

Aber TuS-Linksaußen Tom Skroblien hatte einen Sahnetag erwischt. Zusammen mit Kreisläufer Tin Kontrec vernaschte er ein ums andere Mal die HBW-Abwehr. Trotz toller Paraden von Ruminsky und Mohamed El-Tayar hielten sie ihre Mannschaft vorne, die völlig verdient mit diesem 29:27-Erfolg in die vierte Runde des DHB-Pokals einzieht.

TuS: Katsigiannis, Grabenstein (TW); Genz 2, ten Velde, Ebner, Hangstein 4, Petreikis 1, Kontrec 5, Mrakovcic 2, Wesseling, Nissen 4, Skroblien 9/3, Kloor 2, Süsser 1, Wieling.