Manchmal ist die Aufgabe, etwas einigermaßen Intelligentes über Essen zu schreiben, ein schwieriges Unterfangen. Ganz besonders, wenn eine sympathische Person im Service dafür sorgt, dass man sich schlecht fühlt, wenn man über Teile des Menüs eine unbequeme Wahrheit sagen muss. Ungefähr so wie bei Freunden, wo man selbst völlig verkochte Nudeln oder angebranntes Fleisch lobt.

Im Restaurant „Alte Säge“ im Balinger Randort Weilstetten ist es zum Glück nicht so schlimm. Aber die liebenswerte weibliche Bedienung müht und kümmert sich mit solcher Herzlichkeit, dass man sie eigentlich vom Fleck weg heiraten möchte. Und man muss aufpassen, dass man im Lichte dieser Verzauberung kulinarische Schwächen nicht leichtfertig verklärt.

Urige Atmosphäre und kleine Speisekarte

Der Gastraum sowie Bier- und Wintergarten leben von einer gepflegten Urigkeit mit reichlich dunklem Holz. Die schmale Speisekarte bewegt sich zwischen schwäbischer Hausmannskost, Hamburgern und Steaks. Immerhin vier Gerichte gibt es für fleischlos glückliche Menschen. Darunter eine sehr gute, cremig mit Sahne angereicherte und wunderbar herbstliche Kürbissuppe.

Bemerkenswert ist die ästhetisch sehr ansprechende Anrichteweise, immer mit Bedacht und Pfiff ausgeführt. In der Suppe wird das milde Herbstgemüse sehr schön abgebildet. Den süßen Knusper liefern karamellisierte Kürbiskerne. Frische Petersilie und Kernöl vollenden bestens.

Ein Hauptgang mit Schwächen

Dem Hauptgang ‐ Fleischküchle mit Kartoffelsalat und Bratensoße ‐ sieht man seine Schwächen aufgrund der Sorgfalt beim Beladen des Tellers überhaupt nicht an. Aber leider gibt es sie: Während die rösch angebratenen Klopse weniger aus Hack als aus Brät bestehen und eher fad abgeschmeckt sind, hätte der Kartoffelsalat unbedingt einen Schluck warme Brühe gebraucht. Und zwar weniger wegen des durchaus soliden Geschmacks, sondern der Temperatur wegen.

Man merkt, dass er aus der Kühlung kommt. Er fühlt sich an den Zähnen fast eisig an. Das hätte man mit zwei Handgriffen vermeiden können. Unbedingt mehr Zeit hätten auch die Zwiebeln zum Schmälzen gebraucht. So sind sie weiß und fast roh, was dem Gericht wenig zuträglich ist. Und von der Bratensoße, die leider während ihrer Produktion nie auch nur ein Fitzelchen Braten gesehen hat, gar nicht zu reden. Schöner Lichtblick: Das fein-säuerliche Dressing beim Salat, der frischer nicht sein hätte können.

Ordentlich aufholen kann die „Alte Säge“ dann mit den Maultaschen. Sie kommen als offen gerollte Variante mit ordentlich Fleisch und einer angenehmen Muskatnote. Für den versöhnlichen Abschluss sorgen außerdem drei goldgelbe, knusprige Apfelküchle mit Sahne und Vanillesoße. Sie reichen immerhin knapp an das süße Lächeln der Bedienung heran.

Weitere Informationen

Alte Säge Weilstetten

Tieringer Str. 34

72336 Balingen

Tel. 07433‐9097365

www.alte-saege.com

Geöffnet Donnerstag bis Montag 11:30 bis 22 Uhr, Dienstag und Mittwoch Ruhetage.

Hauptgerichte 11,90 bis 33,50 Euro.