Warum Oberlicht an Kita für 500.000 Euro erneuert wird

500.000 Euro soll das neue Glasdach samt Sonnenschutz kosten. Aber ein geschlossenes Dach ist keine Option, wie sowohl der Hochbauamtsleiter als auch die Kita-Leiterin betonen. Und sie erklären, warum sie dieser Ansicht sind.

Zunächst zu den Gegebenheiten vor Ort: Das Kita-Gebäude Neige ist ein rechtwinkliger Bau, der Dachfirst ist über die komplette gewinkelte Dachlänge hinweg mit einer Glaskonstruktion als Oberlicht angelegt, das sich sowohl im Teil der städtischen Kita als auch in dem Teil der integrativen Kindertageseinrichtung und des Schulkindergartens der KBF erstreckt. Insgesamt ist das Glasdach, das Licht in den innenliegenden langgezogenen Raum bringt, 170 Quadratmeter groß.

Darunter befindet sich im Innenraum der städtischen Kita Neige 1 eine multifunktionale Mittelzone, wie Hochbauamtsleiter Frieder Theurer es beschreibt, die zugleich Flur, Spiel-, Aufenthalts- und Essensraum ist. Sprich: Dort ist den ganzen Tag über Leben. Das zeigt sich auch vor Ort. Unter dem spitzverlaufenden Glasdach sind kleine Tische und Stühle aufgestellt, dort befinden sich die Garderoben und auf Teppichen kann auch auf dem Boden gespielt werden.

Markisenstoff ist teilweise aus den Schienen gerissen

Von außen ist ein Mangel bereits vom Boden aus zu erkennen, den auch der Hochbauamtsleiter in den Sitzungsunterlagen der städtischen Gremien aufführt: Wind und Wetter haben dem Markisenstoff des außenliegenden Sonnenschutzes zugesetzt, er ist teilweise zerrissen, hängt aus den Führungen heraus oder ist an manchen Stellen gar nicht mehr vorhanden – vom späten Frühjahr bis in den Herbst hinein überhitzt sich der Innendraum deshalb stark, erklärt Theurer.

Undicht: Regenwasser dringt ins Gebäude ein

Der weitaus größere Schaden ist allerdings in der Glaskonstruktion, „das Glasdach ist in weiten Teilen schadhaft“, so Theurer: Dichtungsprofile sind undicht, wodurch häufig Regenwasser ins Gebäude eindringt und dort Oberflächen beschädigt, einige der Glasscheiben sind zudem beschädigt und/oder blind, zählt er auf. Wie bei bereits erfolgten Reparaturen festgestellt worden sei, kann „das vorhandene Glasdach über punktuelle Instandsetzungen nicht dauerhaft abgedichtet werden“. Zumal das sehr aufwändig sei, da bei jedem Teilstück, das abgedichtet werden würde, die Traggerüste der Sonnenschutzanlage abmontiert und später wieder angebracht werden müssten.

Das Luftbild des Kita-Gebäudes zeigt die Dimensionen des Oberlichts auf dem Dach. (Foto: Stadtverwaltung Balingen )

„Deshalb ist es zwingend erforderlich, die Glasdachkonstruktion, die Verglasungen und die Sonnenschutzanlagen auszutauschen“, so das Fazit von Frieder Theurer. Die Haupttragkonstruktion aus Stahl könne voraussichtlich erhalten bleiben.

Die geplanten Gesamtkosten: 500.000 Euro. Diese beinhalten den Abbruch des bestehenden und den Bau eines neuen Glasdachs, die Sonnenschutzanlagen sowie das Bereitstellen von Schutzgerüsten und -netzen.

Hallabrin: „Muss es Glas sein?“

Soweit die Gegebenheiten, die Theurer den Räten des Technischen Ausschusses darlegte und die darüber vorzuberaten hatten. Und die waren ob der kalkulierten Summe der Gesamtkosten erstaunt: „Eine halbe Million Euro ist eine ordentliche Hausnummer“, stellte Wolfgang Hallabrin (Freie Wähler) fest und fragte nach: „Muss es Glas sein?“ Bestünde nicht die Möglichkeit einer günstigeren Alternative der Dachbedeckung anstelle des Oberlichts und wäre die Beleuchtung des Innenraums mit LEDs möglich?, erkundigte er sich. Man könne die Dachfirstspitze schon „zublechen“, antwortete Frieder Theurer, aber das müsse nicht unbedingt günstiger kommen – vor allem in Kombination mit dem Anbringen einer LED-Beleuchtung. Von dieser Lösung rät der Hochbauamtsleiter ohnehin ab: „Keine LED auf dieser Welt kann Tageslicht ersetzen“, betonte er und verwies auf die Nutzung des Raumes und die Aufenthaltsqualität unterhalb der Glasdachs.

Auch Gruppenräume profitieren vom Licht „von oben“

Das machte er bei einem kurzen Vor-Ort-Termin nochmals deutlich. Hinzu kommt, wie Kita-Leiterin Verena Rissel ergänzte: Auch die angrenzenden Gruppenräume, die mit Glaselementen hin zum glasdachbedeckten Mittelraum ausgestattet sind, profitieren ebenfalls maßgeblich vom Tageslicht „von oben“. Kein Vergleich zu dem Licht, das über die zum Garten hin ausgerichteten Fensterfronten kommt. Für beide ist also eine Verdunkelung durch eine andere Dachbedeckung als aus Glas undenkbar.

Zum Zeitplan informiert Theurer, dass die Arbeiten im Frühjahr dieses Jahres und in Abstimmung mit der Kita-Leitung erfolgen sollen – die Zustimmung des Gemeinderats am 27. Februar vorausgesetzt; der Technische Ausschuss votierte mehrheitlich bei einer Enthaltung für die Instandsetzung. Die Mittel für die kalkulierten Kosten von 500.000 Euro sind im diesjährigen Haushalt der Stadt bereits eingestellt.