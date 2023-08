Saisonübliche Entwicklung am Arbeitsmarkt

Wie jedes Jahr machen sich die Sommerferien und das Ende schulischer und betrieblicher Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Zwar endete im August für mehr als 1420 Menschen die Arbeitslosigkeit. Aber 1830 Menschen mussten sich im August arbeitslos melden, davon 760 aus Erwerbstätigkeit und 450 nach Ausbildung oder Ende einer Qualifizierungsmaßnahme. Die Zahl der Arbeitslosen stieg deshalb auf 7370. Das sind rund 410 mehr als vier Wochen zuvor. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit um 5,9 Prozent ist etwas geringer als der Zuwachs im Landesschnitt um 6,2 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen sind derzeit 2620 Menschen ohne Arbeit, im Zollernalbkreis 4750.

„Die Entwicklung im August ist saisonüblich. Der Arbeitsmarkt kann in diesem Monat traditionell die zu Beginn der Haupturlaubszeit und am Ende eines Ausbildungsjahres steigende Zahl an Arbeitsuchenden nicht vollständig aufnehmen“, erläutert Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit. „Im August wurden der Agentur für Arbeit 560 Stellen neu gemeldet. Damit hat die Nachfrage nach Arbeitskräften erstmals seit einigen Monaten wieder etwas zugelegt“, stellt Traber fest.

Derzeit hat die Agentur für Arbeit knapp 3780 Stellen zur Besetzung im Bestand. Das Stellenangebot ist breit gefächert, zum Beispiel in der Lagerwirtschaft mit rund 350 Stellen, mehr als 200 Stellen in erzieherischen Berufen und in der Metallbearbeitung sowie fast 200 Stellen im Maschinenbau und in den Verkaufsberufen.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im August hat zu etwas höheren Arbeitslosenquoten mit Steigerungsraten zwischen 0,2 und 0,3 Prozentpunkten in den einzelnen Geschäftseinheiten geführt. Die Quote liegt in Balingen bei 3,6 Prozent, in Hechingen bei 4,1 und in Albstadt bei 5,2 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergibt das eine Quote von 4,4 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Arbeitslosenquote auf 3,4 Prozent. Für den gesamten Agenturbezirk beträgt die Arbeitslosenquote 4,0 Prozent und ist um ein Zehntel niedriger als der Landesschnitt.

Den prozentual stärksten Zuwachs verzeichnet im August die Gruppe der jungen Arbeitslosen bis 25 Jahre. Im Vergleich zum Vormonat ist ihre Zahl um 16,0 Prozent gestiegen. Derzeit sind 875 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, 120 mehr als vor vier Wochen. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres geht üblicherweise der Anteil jugendlicher Arbeitsloser wieder zurück.

Weiterhin gute Nachrichten gibt es vom Ausbildungsstellenmarkt. Ende August gibt es zwar noch 280 Bewerberinnen und Bewerber, die bisher keinen Ausbildungsplatz oder eine passende Alternative in der Tasche haben. Dem stehen aber rund 1220 freie Ausbildungsplätze gegenüber.