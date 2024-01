Rauschboléro für die Sinne

Nur wenige Tage nach der Uraufführung am Theater Pforzheim gastiert das Pforzheimer Ballett am Samstag, 20. Januar um 19.30 Uhr mit dem neuen Tanzstück „Rauschboléro“ von Rita Aozane Bilibio, Damian Gmür und anderen im Großen Saal der Stadthalle Balingen, Charlottenstraße 27. Zuvor beginnt ein kostenloser Einführungsvortrag um 19 Uhr im Kleinen Saal.

Maurice Ravels betörende, zu einem einzigen Crescendo anschwellende Orchesterkomposition „Boléro“, wurde laut Ankündigung 1928 in der Pariser Oper uraufgeführt. Aufbauend auf einem sich wiederholenden Trommelrhythmus und zwei einfachen Melodien, die abwechselnd von verschiedenen Einzelstimmen aufgenommen werden, katapultiert der „Boléro“ das Publikum enthusiastisch in entrückte Sphären. Der Tanz war dem „Boléro“ dabei von Anfang an eingeschrieben, hatte Ravel den „Boléro“ doch für die im ukrainischen Charkow geborene Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin Ida Rubinstein komponiert.

Erstmals in seiner Laufbahn widmet sich nun Damian Gmür gemeinsam mit Rita Aozane Bilibio Ravels hypnotischem „Boléro“ und will ihn, umrahmt von anderen Werken neuer zeitgenössischer Musik, als Seismograf der Gegenwart neu wirken lassen.

Karten zum Preis von 28,50 bis 36,50 Euro, ermäßigt acht bis 18,30 Euro, sind bei der Stadthalle Balingen, Telefon 07433/9008-420, auf der Homepage www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.