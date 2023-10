Ökumenische Bestattungsfeier für Sternenkinder

Obwohl der neugestaltete Bereich auf dem Balinger Friedhof etwas Fröhliches hat, ist er ein Ort der Trauer: Auf Steinen in Sternenform stehen Jahreszahlen und darunter sind Gräber von Kindern, die nie das Licht der Welt erblickten. Es sind „Sternenkinder“, denn leider passiert es immer wieder, dass Kinder im Mutterleib sterben, bevor sie geboren werden. In diesem Jahr lädt die Klinikseelsorge Balingen zusammen mit dem Zollernalb Klinikum am Freitag, 13. Oktober, um 14 Uhr bei gutem Wetter unter das Vordach der Friedhofsgebäude oder bei Regen in die Friedhofskirche Balingen zu einer ökumenischen Feier für früh verstorbene Kinder ein. Bei der anschließenden Beerdigung in der liebevoll angelegten Kindergrabanlage können sich Eltern und Angehörige von den Kindern verabschieden.