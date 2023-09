(hemü) — Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Bundesliga–Handballer des HBW Balingen–Weilstetten in die Saison gestartet. Die Feier nach dem etwas überraschenden Auswärtserfolg am vergangenen Freitagabend beim Bergischen HC hielt sich allerdings in überschaubaren Grenzen. Denn bereits vier Tage später, am Dienstagabend, steht das dritte Saisonspiel an. Mit dem Derby gegen den TVB Stuttgart steht für den HBW ein ganz besonderes Spiel auf dem Plan. Spielbeginn in der Balinger Sparkassenarena ist um 19 Uhr.

Schon zwei Testspiele gegen Stuttgart

Zweimal kreuzten sich die Wege der Gallier mit dem TVB Stuttgart im Laufe der Vorbereitung bereits. Einmal zu Beginn, als beide Mannschaften aus einem Trainingslager kamen, trafen sie in der Bittenfelder Gemeindehalle aufeinander und nur eine Woche später standen sich beide beim S–Cup in Altensteig im kleinen Finale gegenüber.

Beide Partien konnte die Mannschaft von HBW–Trainer Jens Bürkle für sich entscheiden. Das freute den Balinger Sportwissenschaftler zwar, auch weil seine Spieler so Selbstvertrauen tanken konnten. Größere Wertigkeit hatten die beiden Ergebnisse nicht. Die Stuttgarter, die vor dem Saisonbeginn noch kurzfristig den Ex–Gallier Kai Häfner aus Melsungen holten, sind am Dienstagabend in der Favoritenrolle — trotz allem!

Auch trotz oder gerade wegen der Niederlage am vergangenen Freitag gegen die Füchse Berlin. Häfner und Co. boten dem Favoriten über weite Strecke Paroli, doch Füchse–Torhüter Dejan Milosavljev rettete die Berliner mit 17 Paraden.

Starker HBW–Torhüter

Ähnlich stark wie der Berliner Keeper lieferte Mohamed El–Tayar in der Wuppertaler Uni–Halle ab. Der ägyptische Nationaltorhüter im Kasten der Gallier hatte mit 15 Paraden maßgeblichen Anteil am überraschenden Auswärtserfolg von Danner und Co. beim Bergischen HC. In der zweiten Halbzeit lag der Aufsteiger bereits mit 16:21 zurück und nur noch wenige trauten dem HBW noch etwas zu. Aber genau als sie scheinbar uneinholbar zurücklagen und mit einem Mann weniger auf der Platte standen, zeigten die Balinger Moral.

Hatten bis zur 40. Minute noch technische Fehler das Spiel des Außenseiters geprägt, ließ der HBW in Unterzahl den Ball sicher laufen und schloss die Angriffe konsequent ab. Hinter einer starken Abwehr stand ein überragender El–Tayar. Mit einem 8:1–Lauf drehten die Schwaben das Spiel und nahmen die beiden Punkte mit nach Hause.

Balingen will sich nicht auf das Glück verlassen

So glücklich wird es für die Gallier aber nicht immer laufen. Bürkle dürfte jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um mit gezieltem Training die Fehlerzahl zu minimieren.

Viel Zeit dafür hat der Sportwissenschaftler bis zum nächsten Spiel allerdings nicht und die Stuttgarter gehören zu den Mannschaften, die die Fehler des Gegners gnadenlos nutzen. Neben der Minimierung der Fehlerzahl wird auch die Torhüterleistung im Schwabenderby mit entscheidend sein, wer am Ende die zwei Punkte für sich verbuchen kann.