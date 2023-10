Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen, ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Polizeirevier Balingen wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen einen 28-Jährigen, der am Donnerstag, 12. Oktober, in Balingen festgenommen werden konnte. Der polizeibekannte Tatverdächtige steht in dringendem Verdacht mehrfach Autos in Balingen aufgebrochen zu haben. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte es ein bis dahin Unbekannter am 25. September in der Grünewaldstraße auf mindestens 21 Pkw abgesehen. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23.45 Uhr wurden an den Fahrzeugen teilweise die Scheiben eingeschlagen und die Türen aufgehebelt. Aus drei Pkw wurden geringe Bargeldbeträge, ein Taschenmesser sowie weitere Wertgegenstände entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Wie die Polizei ebenfalls berichtete, verschaffte sich wohl derselbe Täter am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr Zugang zum Innenraum eines in der Johannesstraße in Balingen abgestellten VW Golf und entwendete Münzgeld, ein Ladekabel sowie ein Klappmesser. Ein einige Meter entfernter Pkw wurde ebenfalls angegangen, hier wurde jedoch nichts entwendet.

Durch intensive Ermittlungen gelangten die Ermittler nun auf die Spur des Tatverdächtigen. Nachdem sich die Verdachtsmomente gegen den 28-Jährigen erhärteten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den Mann. Am 12. Oktober durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Beschuldigten. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler neben mutmaßlichem Diebesgut weitere Beweismittel.

Der beschuldigte, algerische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und am 13. Oktober dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.