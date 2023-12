Die Polizei meldet am Donnerstag eine kuriose Geschichte aus Frommern: So sei gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag ein 33-Jähriger mit seinem Seat Ibiza unterwegs gewesen. In der Dettenhaldenstraße in Richtung Ortsmitte Frommern sei er auf Höhe der Hausnummer 64 von der Straße abgekommen.

Die Polizei nennt seine Alkoholisierung als Ursache dafür, dass er schlussendlich, trotz geraden Straßenverlaufs, links der Straße mit einer Beeteinfassung kollidierte.

Doch der 33-Jährige führte laut Polizei seine Unfallfahrt einfach fort. Im Bereich der Hausnummer 69 kollidierte der Mann dann auf der rechten Straßenseite mit einem geparkten Auto.

Mann sitzt schlafend im Auto

Sein Seat fuhr laut Polizei wegen der kaputten Radaufhängung dann nicht mehr weiter. Der 33-Jährige blieb im Auto sitzen und wurde von Polizeibeamten schlafend aufgefunden.

Nun ist der Führerschein zunächst weg und der 33-Jährige musste wegen der Alkoholisierung Blut abgeben.

Es entstand Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.