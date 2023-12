Im November weniger Bewegung auf dem Arbeitsmarkt

Bei der Agentur für Arbeit Balingen haben sich in den vergangenen vier Wochen 1800 Menschen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet. Etwas mehr als 1600 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Der Arbeitslosenbestand ist damit nach dem Rückgang in den zurückliegenden Monaten erstmals wieder gestiegen. Zum Statistiktermin wurden insgesamt 7200 Arbeitslose gezählt, rund 200 (2,8 Prozent) mehr als vor einem Monat, theißt es in einer Pressemitteilung aus der Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote stieg dadurch im gesamten Agenturbezirk um 0,1 auf 3,9 Prozent. Ebenfalls um jeweils ein Zehntel ist die Quote im Zollernalbkreis auf 4,2 im Landkreis Sigmaringen auf 3,4 Prozent gestiegen.

„Wir verzeichnen im November saisonal üblich deutlich mehr Arbeitslosmeldungen als Abgänge aus der Arbeitslosigkeit. Deshalb ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat gestiegen“, sagt Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit. „Wir bleiben aber unter dem Höchststand im Sommer.“

Pressesprecher Rolf Gehring ergänzt: „Die Zahl der Arbeitslosen ist um 400 Personen und damit um 6 Prozent höher als vor einem Jahr. Landesweit stieg die Arbeitslosigkeit noch stärker um 9,4 Prozent. Knapp 10 Prozent der Arbeitslosen sind unter 25 Jahre alt, dagegen fast 40 Prozent mindestens 50. Der Ausländeranteil liegt mit rund 39 Prozent etwas unter dem Landesschnitt.“

Diese Woche ist bundesweit als Aktionswoche für Menschen mit Behinderung ausgerufen. Auch die Agentur für Arbeit Balingen richtet ein besonderes Augenmerk auf diese Personengruppe, denn „die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben ist wichtig, weil sie auf dem Arbeitsmarkt einen wertvollen Beitrag leisten und einen Teil der Fachkräftelücke schließen“, betont Anke Traber.

Der Bestand der freien Stellen insgesamt geht sowohl im Vormonats- als auch vor allem im Vorjahresvergleich zurück. 3350 freie Stellen hat die Agentur derzeit noch zur Besetzung im Pool, fast ein Drittel weniger als vor einem Jahr.