HBW verlängert nicht mit Schöngarth

Handball–Bundesligaaufsteiger verlängert den Vertrag mit Jens Schöngarth nicht. Das meldet der Verein in einer Mitteilung. „Wir haben uns lange Gedanken über eine Weiterverpflichtung gemacht und alle Für und Wider gegeneinander abgewogen“, zitiert eine Mitteilungden neuen HBW–Geschäftsführer Felix König. In Abstimmung mit Trainer Jens Bürkle werde man mit den beiden Linkshändern Csaba Leimeter und Uros Todorovic in die Saison gehen. König: „Jens hat uns in der 2. Liga geholfen, als wir auf der Rückraumrechts Position verletzungsbedingt in einer schwierigen Lage waren. Dafür möchten wir uns bei ihm recht herzlich bedanken.“

Der Linkshänder habe dem HBW geholfen, die Verletzung von Uros Todorovic zu überbrücken, der jetzt wieder fit und gesund ist. In der Rückrunde in der 2. Liga habe Schöngarth die in ihn gesetzte Hoffnung voll und ganz erfüllt und seinen Teil zum Erfolg der Gallier beigetragen.