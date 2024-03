Die Feuerwehr war in der Nacht zum Montag ab 3.30 Uhr in Engstlatt im Großeinsatz. 80 Einsatzkräfte bekämpften den Brand eines Holzunterstandes in der Hölzlestraße. Dort war auch ein Bus untergebracht.

Von ihnen sind nur noch die Überreste zu sehen. Unterstand und Bus sind völlig ausgebrannt.

Von dem Holzunterstand und dem Bus sind nur noch Überreste zu sehen. (Foto: Klaus Irion )

Ein Übergreifen unter anderem auf ein anliegendes Firmengelände konnten die Feuerwehrabteilungen Balingen, Engstlatt, Ostdorf, Frommern und Endingen verhindern. Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand von mehreren Seiten, berichtet Einsatzleiter Jochen Rapp.

Warum es zu diesem Feuer kam, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt.