Künstler trifft Trio. Mit Live-Zeichnungen, Gassenhauern und Chansons von Marlene Dietrich, Friedrich Hollaender, der Dreigroschenoper bis hin zu den Comedian Harmonists nehmen Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn ihr Publikum in der Show „Ein rätselhafter Schimmer“ am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen mit auf eine bild- und tongewaltige Zeitreise in die 1920er-Jahre. Dies teilen die Veranstalter in einer Pressemeldung mit.

Die Pinsel werden dabei geführt von Robert Nippoldt und sind nicht die einzigen Zeichenwerkzeuge, die in diesem Zusammenspiel von Musik und Kunst ihren Auftritt haben. Mit Kreide, Bleistift und Tusche wird as Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut und die Gedächtniskirche bekommt ihr Dach zurück. Dank Kamera und Groß-Projektion sind die Zuschauer ganz nah dran.

Dabei sind die während der Schau an die Leinwand projizierten Zeichnungen nur ein Teil des Repertoires. In einer Symbiose von Ton, Schauspiel und Bild entsteht auch eine Scherenschnitt-Inszenierung der brechtschen Seeräuber-Jenny. Die Comedian Harmonists zerlegen in sicht- und hörbarer Ekstase einen Konzertflügel. Man flaniert wachen Auges durch die Hauptstadt und mit einer Slapstick-Nummer wird den Anfängen des Tonfilms gehuldigt.

Karten von 28,50 bis 36,50 Euro, ermäßigt von 14,30 bis 18,30 Euro sind erhältlich bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen sowie der Stadthalle Balinge, unter Telefon 07433/9008-420 und auf