Ein Jahr USA mit dem Bundestag: junge Azubi packt die Koffer

Die neunzehnjährige Anna Gutmann aus Schwenningen wird das kommende Jahr in den USA verbringen. Um sich ihren großen Wunsch zu erfüllen, hatte sie sich beim Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP) des Deutschen Bundestages und des US–Kongresses beworben. Jährlich durchlaufen tausende Schülerinnen, Schüler und junge Berufstätige das aufwendige Auswahlverfahren. Doch nur wenige bekommen am Ende eine Zusage. Die letzte Entscheidung treffen auf lokaler Ebene ausgewählte Bundestagsabgeordnete. Anna Gutmann überzeugte den hiesigen SPD–Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch, der sie schließlich für das Programm vorschlug, wie es in einer Pressemitteilung des Politikers heißt.

Das Parlamentarische Patenschafts–Programm gibt es seit 1983 und bietet jedes Jahr 75 jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US–Amerikanerinnen und -Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland.

Anna Gutmann, eine engagierte Auszubildende aus Deutschland, freut sich sehr über die Möglichkeit, ein Jahr in den USA zu verbringen. Sie wird während ihres Aufenthalts bei einer Gastfamilie leben, ein College besuchen und im Rahmen eines Praktikums arbeiten, um auch berufliche Erfahrungen zu sammeln. So kann sie ihre fachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln und die amerikanische Kultur und Lebensweise kennenlernen.

„Jahr für Jahr bewerben sich viele engagierte und talentierte junge Leute für den Austausch, die es alle verdient hätten“, erklärt Mesarosch. „Anna Gutmanns Bewerbung war besonders überzeugend und ich freue mich, dass sie uns als junge Auszubildende in den USA vertreten wird.“ Gutmann bekam nach einem Gespräch mit dem Abgeordneten den Zuschlag. Die Industriekauffrau, die kürzlich ihre Ausbildung bei der Firma Gühring KG in Albstadt abgeschlossen hat, tanzt in der Garde und reitet.

„Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance, als Juniorbotschafterin Deutschlands in die USA fliegen zu dürfen“, so Gutmann. Anfang August geht es für sie nach Bellingham im US–Bundesstaat Washington. Nach ihrem Jahr in den USA wird Anna Gutmann ein Praktikum im Berliner Büro des Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch absolvieren. Dann kann sie ausführlich von ihren Erfahrungen berichten.