„Die Laborantin“ ist in Balingen zu sehen

Das Schauspiel „Die Laborantin“ ist am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen, Großer Saal, zu sehen. Das erste Schauspiel der neuen Stadthallen–Spielzeit verknüpft eine berührende Liebesgeschichte mit hochbrisanten Fragen zur Medizinforschung. Um 19 Uhr gibt es einen kostenlosen Einführungsvortrag im Kleinen Saal.

Das Werk von Ella Road, Shooting Star der Londoner Theaterszene, zählt derzeit zu den beliebtesten und meistgespielten Stücke und wird in Balingen mit Julia Berchtold, Lilli Fichtner, Flavio Kiener und Alexander Klages als Kooperationsprojekt zwischen den Hamburger Kammerspielen und dem Tournee–Theater Landgraf aufgeführt.

Noch bevor erste Symptome auftreten, gibt ein genetischer Bluttest Auskunft über den gesundheitlichen Verlauf des zukünftigen Lebens: über erhöhte Herzinfarkt–Risiken, über potenzielle vererbte, chronische oder psychische Krankheiten oder über die Wahrscheinlichkeit von Suchterkrankungen. Aus dem Testergebnis wird ein Ranking auf einer Skala von 1 bis 10 erstellt. Was ursprünglich als Fortschritt für die individuelle Gesundheitsvorsorge gedacht war, wirkt sich auf den sozialen Status des weiteren privaten und beruflichen Lebens aus. Der genetische Code stigmatisiert oder öffnet alle Türen für private Chancen und berufliche Perspektiven: Bildung, Karriere, Kreditwürdigkeit — nichts geht mehr ohne einen guten Ratingindex.

Die Laborantin Bea ist für die Durchführung der Tests verantwortlich. Als ihre Freundin, deren Index nur 2,2 beträgt, sie bittet, das Ergebnis zu fälschen, entdeckt Bea einen lukrativen Nebenerwerb: den Handel mit manipulierten Ratingwerten. Denn vielen Menschen ist die Zahl, die über ihre Zukunft entscheidet, viel Geld wert. Welchen Preis Sie für ihren materiellen Lebensstandard bezahlen muss, merkt Bea erst, als es zu spät ist ...

In der Kombination einer berührenden Liebesgeschichte mit hochbrisanten medizinisch–ethischen Forschungsthemen zeigt sich Ella Roads bemerkenswerter Theaterinstinkt. Die vier unterschiedlichen, genau gezeichneten Charaktere und die nachdenklichen Zwischentöne in den Dialogen erklären sich auch durch Roads Erfahrung als ausgebildete Schauspielerin. In der beunruhigenden Zuspitzung des durch den ideenreichen Wechsel von Spielszenen und Videosequenzen raffiniert aufgebauten Well–Made–Plays stellt die 1991 geborene britische Autorin bedrückend gegenwärtige Fragen zur ethischen und moralischen Verantwortung der Medizinforschung zur Diskussion.

Karten von 18,50 Euro bis 26 Euro, ermäßigt 8 Euro bis 18,20 Euro, sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, Telefon 07433/9008420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.