Blech, Schlagwerk und ein fantastische Solo

Nach einem ersten Gastspiel im Jahr 2021 gibt es am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr erneut eine Gelegenheit, die Brass Band Oberschwaben-Allgäu unter der Leitung von Bernhard Reifer bei einem Konzert in der Stadthalle Balingen zu erleben. Prominente Unterstützung bei diesem Abend unter dem Titel „Brass & Trompete“ erhält die Band durch den Solisten Simon Höfele.

Wer den Begriff „Brass Band“ zum ersten Mal hört, assoziiert ihn oftmals mit Jazz-, Ragtime- und Big Band-Musik, doch diese Annahme wird dem Phänomen Brass Band bei Weitem nicht gerecht: Eine Brass Band besteht aus Blechbläsern und Schlagwerk und folgt damit einer langen, britischen Tradition. Bei Brass ist von Messing die Rede, aus welchem die Instrumente allesamt gemacht sind. Und genau diese Zusammensetzung aus ambitionierten Blechbläsern und virtuosen Percussionisten bilden den einzigartigen Klangkörper der Brass Band. Gespielt werden kann mit dieser Orchesterbesetzung alles: Arrangements klassischer Kompositionen, moderne Werke aus Film, Radio und Computerspielen, aber auch eigens für Brass Band komponierte Werke waren und sind Teil des Repertoires der Brass Band Oberschwaben-Allgäu.

Die Brass Band Oberschwaben-Allgäu ist eine Pionier-Brass-Band in der deutschen Orchesterlandschaft und stellt ihr Können in Konzerten, Wettbewerben und nationalen sowie internationalen Gastspielen unter Beweis. In britischer Originalbesetzung und Origi-nalinstrumentierung belegen die 30 Musikerinnen und Musiker bei den deutschen und europäischen Brass Band Wettbewerben regelmäßig die ersten Ränge.

Karten kosten von 22,50 Euro bis 29,50 Eur, ermäßigt von 11,30 Euro bis 14,80 Euro. Sie sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen unter Telefon 07433/9008420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.