Bissangriff einer 16-Jährigen in Balingen, doch was war zuvor geschehen? Laut Polizei ist es in der Balinger Straße in Frommern zu einer „Auseinandersetzung zwischen mehreren weiblichen Jugendlichen“ gekommen.

Etwa 1 Uhr in der Nacht zum Samstag sei es gewesen, eine 16-Jährige hatte auf einer Party reichlich Alkohol konsumiert, schreibt die Polizei. Da geriet sie mit zwei Freundinnen in Streit.

Der Streit verlief dann wie folgt: Zunächst schlug die 16-Jährige laut Polizei die Brille von der Nase und biss in ihr Dekolleté.

Beamtin wird gebissen

Als die Polizei kam, suchte sie laut den Beamten das Weite. Eine Beamtin konnte sie einholen und vorläufig festnehmen. Doch nicht ohne sich zuvor noch mal zu wehren: Die 16-Jährige habe in die Armbeuge der Polizistin gebissen, die so verletzt wurde. Außerdem schlug die junge Frau um sich und wollte sich losreißen, schreiben die Ermittler.

Das Anlegen der Handschellen gestaltete sich dann auch als nicht gerade einfach: Hier habe sich die 16-Jährige mit massiven Tritten gewehrt.

Beleidigungen folgen

Was laut Polizei auch nicht fehlte: das Beleidigen der Polizeibeamten „mit üblen nicht zitierfähigen Beschimpfungen“.