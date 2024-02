Balingen unterliegt den Rhein-Neckar-Löwen

Aus dem dritten Sieg in Folge in der Handball-Bundesliga ist für den HBW Balingen-Weilstetten nichts geworden. In der ausverkauften Sparkassenarena unterlag der HBW dem haushohen Favoriten am Samstagabend mit 31:33 (17:18). Zwar boten die „Gallier von der Alb“ bis in die Schlussphase Paroli, am Ende stand aber ein verdienter Sieg der Mannheimer.

„Auf Grund der Leistung, die wir an den Tag gelegt haben, bin ich heute eigentlich zufrieden“, sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach der Schlusssirene. Jedoch räumte der Sportwissenschaftler, der die Balinger am Saisonende verlässt, jedoch auch ein, dass seine Spieler große Probleme hatten, die Angreifer der Kurpfälzer in der Abwehr zu stellen. „Wir haben vielleicht auch ein paar freie Torchancen zu viel liegen gelassen. Das reicht am Ende dann in der Summe, dass wir in einem Spiel auf Augenhöhe den Kürzeren gezogen haben“, lautete die Analyse des HBW-Coaches.

Die „Hölle Süd“ macht Stimmung

Von Beginn an zeigten die Gallier, dass der haushohe Favorit aus Mannheim in der ausverkauften Sparkassenarena nichts geschenkt bekommt. Die Gäste glichen zwar eine anfängliche HBW-Führung aus und legten nach einem vergebenen Strafwurf von Filip Vistorop und einem Lattenkracher von Nikola Grahovac selbst mit 5:4 vor (11.), aber die Führung hielt nicht lange. Nach dem 7:7-Ausgleich durch Jona Schoch und einer spektakulären Doppelparade von Torhüter Mohamed El-Tayar, war es erneut der Balinger Vize-Kapitän, der den HBW wieder in Führung warf (15.).

Leo Prantner traf zum 9:7 ins verwaiste Löwen-Gehäuse. Nach einer starken Abwehraktion des HBW erhöhte Nikola Grahovac auf 10:7. Die „Hölle Süd“ glich einem Tollhaus und Löwen-Trainer Sebastian Hinze sah sich gezwungen den Auszeit-Buzzer zu drücken. Seine Ansprache zeigte Wirkung. Mit einem 5:0-Lauf drehte sein Team das Spiel in etwas mehr als fünf Minuten.

Balingen geht in Führung

Beim Stande von 10:12 (20.) hatte man kurzfristig das Gefühl, dass der Favorit jetzt alles unter Kontrolle hatte. Vor allem schafften es die Rhein-Neckar-Löwen, dass das Tollhaus der „Hölle Süd“ plötzlich wie ruhig gestellt war. Doch Balingen schlug zurück, verkürzte durch Jerome Müller auf 11:12. Nach zwei Paraden von Torhüter El-Tayar brachte Tim Grüner die Balinger erneut mit 13:12 in Führung (23.). Obwohl in Überzahl, schafften es die Hausherren nicht, sich abzusetzen. Kurz vor der Pause traf der Favorit erneut dreimal und ging mit einer 18:17-Führung in die Kabinen.

Auch in Durchgang zwei blieb es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Löwen verteidigten zunächst ihren Vorsprung, der HBW blieb dran, glich zum 23:23 aus (43.). Doch der Bürkle-Sieben fehlte es im Angriff an Konsequenz. Balingen ließ vor allem die freien Chancen liegen. Die Löwen blieben vorne.

Schönstes Tor des Tages durch Saueressig

Nach der letzten Auszeit von HBW-Coach Bürkle verkürzte Leo Prantner zwar in der vorletzten Minute noch auf 30:31, aber die Löwen schlugen sofort zum 32:30 aus ihrer Sicht zurück. Nach einem technischen Fehler der Hausherren nahm Gäste-Trainer Hinze seine letzte Auszeit. 30 Sekunden vor dem Ende hieß es 33:30 für die Gäste, ehe Saueressig nach einem Kempa-Trick wenigstens der schönste Treffer des Tages gelang - 31:33 (60.).