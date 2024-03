Alkoholisierter 20-Jähriger schanzt über Kreisel und kracht in Schaufenster

Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ist ein 20-Jähriger mit seinem Opel in eine Gebäudewand in der Balinger Bahnhofstraße gekracht. Laut Polizei war er alkoholisiert, ein erster Atemalkoholtest ergab 1 Promille.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 20-Jährige auf der Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zeugen zufolge fuhr er dort mit überhöhter Geschwindigkeit links an der Waagenskulptur über den Kreisverkehr und kam nach rechts von der Straße ab.

Dort konnte laut Polizei ein Fußgänger gerade noch zur Seite springen. Er blieb ersten Informationen zufolge unverletzt.