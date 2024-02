Volle Notaufnahmen: Schuld liegt nicht beim Patienten

Überfüllte Notaufnahmen bringen unser Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze. Dieses Problem auf Menschen abzuwälzen, die aus vermeintlich nichtigen Gründen die 112 wählen, ist falsch und verkennt das wahre, tieferliegende Problem.

Keiner wählt den Notruf aus Spaß. In den meisten Fällen sehen die Menschen schlicht keine andere Option. Zum Beispiel, weil die Notfallpraxen in Bad Saulgau und Sigmaringen am Wochenende seit dem vergangenen Jahr drei Stunden kürzer geöffnet sind. Einige haben zudem keinen Hausarzt oder er hat keine Zeit für sie. Im Kreis Sigmaringen muss ein Arzt durchschnittlich mehr als 2000 Menschen versorgen. Dann auch noch Hausbesuche durchzuführen, ist quasi unmöglich.

Nicht nur die Bevölkerung wird älter

Dabei wären diese bei einer immer älter werdenden Bevölkerung sehr wichtig. Insbesondere, da viele ältere Menschen alleine leben und kein soziales Netz haben, dass sie im Ernstfall auffängt. Wer keinen Hausarzt und keine Bezugsperson in der Nähe hat, wählt den Notruf - das ist die logische Konsequenz.

Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur die Patienten älter werden, sondern mit ihnen auch die Ärzte. Laut Angaben der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sind 38 Prozent der Hausärzte älter als 60 Jahre und werden in den nächsten Jahren in Rente gehen. Von unten kommt jedoch kaum etwas nach. Besonders schwer betroffen sind ländlich geprägte Gebiete wie der Kreis Sigmaringen.

Deswegen ist es richtig, dass die Regierung durch finanzielle Anreize versucht, junge Ärzte dazu zu bewegen, sich im ländlichen Raum niederzulassen. An dieser Stelle darf sie nicht sparen, sonst droht ein Kollaps.