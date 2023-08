Bad Saulgauer Nachwuchsblasorchester besuchen SWR

Dank der Unterstützung der „Freunde und Förderer“ der städtischen Musikschule sowie der Stadtmusik Bad Saulgau, war es auch in diesem Jahr möglich, einen Ausflug für beide Nachwuchs–Blasorchester zum Schuljahresende zu organisieren.

Pünktlich zum Ferienbeginn startete ein voll besetzter Omnibus nach Stuttgart. Musikdirektor Marc Lutz hatte sich auch in diesem Jahr einen Ausflug mit musikalischer Verbindung ausgedacht und so war der Südwestrundfunk in Stuttgart das Ziel des Tages. In der Landeshauptstadt angekommen, strömten die Jugendlichen direkt zur „Shopping–Tour“ in die Stuttgarter Innenstadt.

Eine Führung durch den SWR war dann das große Ziel am Nachmittag. Klaus Woede, Marketingleiter des SWR, nahm sich höchstpersönlich Zeit für die große Gruppe. Wie kommt die Musik ins Radio? Wo proben die Orchester des SWR? Wie macht man Fernsehen? Große Augen der Nachwuchsmusiker samt Begleitung wurden in den Fernseh– und Tonstudios gemacht, eine Live–Sendung des SWR 4 Radio wurde besucht und viele Eindrücke „hinter den Kulissen“ der Sendeanstalt wurden gewonnen. Nach der zweistündigen Führung waren etliche Fragen beantwortet, staunende Gesichter waren zu verzeichnen und die Jugendlichen wurden wohlgesonnen in die großen Ferien entlassen.

Musikdirektor Marc Lutz bedankte sich bei Lehrer Alexander Werner für die tatkräftige Unterstützung, sowie bei Klaus Woede mit Team für die „außerplanmäßige“ und exklusive Führung durch die Sendeanstalt des SWR in der Landeshauptstadt Stuttgart.