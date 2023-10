Wenn am Sonntag, 8. Oktober (Anpfiff: 15 Uhr) auf der Bad Saulgauer Kälberweide der SC Türkiyemspor den SV Braunenweiler empfängt, dann ist das zum einen das Aufeinandertreffen zweier inzwischen etablierter A-Ligisten. Doch neben dem sportlichen Reiz treffen auch zwei Persönlichkeiten, die den jeweiligen Klub schon über einen längeren Zeitraum prägen, aufeinander: Türkiyemspor-Macher Hadi Akyildiz und SVB-Kapitän Marco Steuer.

Ohne Hadi Akyildiz gäbe es den SC Türkiyemspor vielleicht schon nicht mehr. Und neben seiner alltäglichen Arbeit im Verein ist Hadi Akyildiz auch seit neuestem Integrationsbeauftragter des Bezirks Donau und Bindeglied zum WFV.

Jugendarbeit und Infrastruktur als Ziel

Hadi Akyildiz, der gemeinsam mit seinem Bruder Hasan Akyildiz den Verein führt, fühlt sich aber in der Vereinsarbeit am wohlsten. Dort kann er sich mit Hilfe der Mitglieder so einbringen, dass es gelungen ist, einen seit Jahren auf soliden Beinen stehenden Verein zu etablieren. Die Jugendarbeit und eine gute Infrastruktur innerhalb des Vereins zu schaffen, das hat sich Hadi Akyildiz auf seine Fahnen geschrieben.

Vor dem Spiel sagt er: „Ich denke, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird. Wir werden es Braunenweiler nicht einfach machen und ich hoffe, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten. Auch wir haben einen Spieler wie Marco Steuer in der Mannschaft: Edis Sacevic, der auch schon mit beachtlichen acht Toren in der Torjägerliste auf Platz zwei steht. Ich denke, dass am Sonntag noch das eine oder andere Tor dazu kommen wird...“

„Schaffer“ auf und neben dem Platz

Auf der anderen Seite steht am Sonntag Marco Steuer. Der SV Braunenweiler ist vereinstechnisch gestärkt. Ein wesentliches Mitglied im Verein und in der Mannschaft ist dabei der 28 Jahre alte Kapitän ‐ vielleicht in einer etwas anderen Form als Akyildiz beim SC Türkiyemspor. Doch wo immer es etwas zum „schaffen“ oder zu organisieren gibt, packe er schon an, wo andere erst noch planten oder erst hinzustoßen werden, heißt es im Verein. Dass der Vollblut-Stürmer, der regelmäßig über 20 Tore pro Saison erzielt, auch jetzt wieder mithelfen will, oben mitzuspielen, das versteht sich von selbst.

Ex-Trainer Alfons Müller, der Marco Steuer seit der E-Jugend immer wieder begleitet hat, sagt: „Ursprünglich kam Marco von Hochberg. Steuer ist für den Verein ein Segen.“

Braunenweiler liegt hinter den Erwartungen

Und wie schaut es am Sonntag aus? Da sagt Trainer Johannes Reuter, der auf Alfons Müller im Sommer folgte: „ Obwohl wir etwas ergebnistechnisch hinter den Erwartungen zurückliegen, bin ich mit den Leistungen bisher zufrieden. Auch weil ich an die Mannschaft glaube und wir in der Tabelle noch klettern werden.“ Auch dank der Tore von Marco Steuer.

Derweil dürften beide mit der Punkteausbeute noch nicht ganz zufrieden sein. Braunenweiler feierte zwei Siege, bei drei Niederlagen und einem Remis ‐ zuletzt vergangenen Freitag in Bolstern ‐ 7 Punkte, 17:13 Tore, drittbester Angriff der Liga ‐ bei teilweise einem Spiel weniger als die Konkurrenz (Braunenweiler hat sein spielfreies Wochenende schon hinter sich) ‐ wo Braunenweiler auftaucht, da ist immer was los. Doch Rang elf, nur kurz überm Strich, die Ansprüche sind sicher ein bisschen höher.

Türkiyemspor ist Dritter

13 Punkte bringen den SC Türkiyemspor auf Rang drei, hinter Sigmaringen und Fulgenstadt. Die Mannschaft hat 20 Tore erzielt, das ist der gleiche Wert wie Sigmaringen (Sigmaringen hat ein Spiel weniger), Rang eins. Somit dürfte eins klar sein am Sonntag: Torlos wird das Spitzenspiel nicht bleiben.