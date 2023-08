Zu fast 380 Einsätzen ist die Feuerwehr Bad Saulgau 2022 ausgerückt. Aber was machen die sieben Festangestellten und rund 270 ehrenamtlichen Einsatzkräfte eigentlich, wenn der Brand gelöscht ist und gerade kein Alarm ertönt? Bei der Aktion „Borg dir einen Reporter“ hat Reporterin Julia Freyda einen Blick hinter die Kulissen des Gerätehauses werfen können.

Wir kommen alle aus dem handwerklichen Bereich, machen viele Fortbildungen. Michael Briem

Vom Fuhrpark über Atemschutzgeräte bis zum Stiefel: Dass bei der Feuerwehr alles am richtigen Platz und vor allem einsatzbereit ist, haben die Gerätewarte Michael Briem, Tobias Münch und Armin Weisser im Blick.

Rund 1000 sogenannte Inventargüter gilt es in bestimmten Intervallen zu warten oder zu ersetzen. Datenbank und Computer helfen, den Überblick zu bewahren.

Jederzeit einsatzbereit

Ein offizieller Ausbildungsberuf ist Gerätewart nicht. „Wir kommen alle aus dem handwerklichen Bereich, machen viele Fortbildungen“, erklärt Michael Briem. Und vor allem sind sie erfahrene Feuerwehrleute, wissen, warum es so wichtig ist, dass jederzeit alles zum Ausrücken bereit ist. Es wäre schließlich fatal, wenn sie bei einem Alarm erst noch anfangen müssten zu packen.

Neben der Ordnung ist ein tadelloser Zustand wichtig. Das gilt für die eigene Ausrüstung, aber auch die von anderen. Als eine von vier Stützpunktwehren im Kreis ist Bad Saulgau Dienstleister für viele umliegende Feuerwehren.

Die 20 Meter langen Schläuche werden in der Waschanlage gereinigt. Anschließend wird geprüft, ob sie dem Wasserdruck standhalten. (Foto: Julia Freyda )

Etwa gibt es in der Wache in der Martin–Staud–Straße eine Waschanlage für Schläuche, die mit rund 80.000 Euro Anschaffungskosten längst nicht jede Wehr hat. Heißt aber nicht, dass die Bad Saulgau besonders geschäftstüchtig ans Werk geht.

An der Kupplung ist der Schlauch verschlissen. Tobias Münch schneidet ein Stück weg, um ihn zu reparieren. (Foto: Julia Freyda )

„Wie bei einem Zweckverband haben wir Verträge mit den anderen Kommunen. Wir dürfen kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert arbeiten“, sagt Kommandant Karl–Heinz Dumbeck.

Hochbetrieb in der Waschanlage

Bis zu 4500 Schläuche laufen pro Jahr durch die Waschanlage, müssen jedes Mal eine Druckprüfung bestehen und auch dem kritischen Blick von Tobias Münch standhalten. Entdeckt der Gerätewart eine Schwachstelle, die im nächsten Einsatz reißen könnte, wird der Schlauch repariert.

Wir sehen uns wie eine kleine Firma, die dem Schutz der Bevölkerung dient. Karl-Heinz Dumbeck

Auch Aufgaben wie Einsatzkleidung waschen, Meldeempfänger programmieren, Messgeräte warten oder kleinere Reparaturen decken die Gerätewarte ab. Die Arbeit geht so schnell nicht aus. „Eher im Gegenteil. Vor allem der Dokumentationsaufwand nimmt zu, sodass auch mal ein ganzer Tag am Schreibtisch verbracht wird“, sagt Briem.

Im Turm hängen die Schläuche zum Trocknen. (Foto: Julia Freyda )

Eine große Hilfe ist die geborgte Reporterin im Feuerwehralltag nicht. Das liegt vor allem an der fehlenden Fortbildung für die vielen Bereiche. Vom Schlauchflicken bis zur Prüfung der Atemschutzgeräte ist nicht nur das Fachwissen wichtig, sondern auch eine enorme Sorgfalt.

„Denn wenn die Ausrüstung zum Einsatz kommt, geht es womöglich um Leben. Das der Menschen in Not oder der Kameraden“, sagt Armin Weisser.

Strenge Kontrolle

Besonders deutlich wird das in der Atemschutzwerkstatt. Rund 500 Atemschutzgeräte betreut die Feuerwehr Bad Saulgau, für sich und Wehren im Umland. In vorgegebenen Intervallen oder nach jedem Gebrauch kommen die Geräte in die Werkstatt. Dort werden sie gereinigt, akribisch geprüft und wieder einsatzbereit gemacht.

Armin Weisser prüft in der Werkstatt die Atemschutzmaske. (Foto: Julia Freyda )

Jeder Filter, jeder Gummiring, jedes Ventil wird genau unter die Lupe genommen, unter anderem auf Dichtheit geprüft. Gäbe es auch nur einen kleinen Fehler, könnte es im Einsatz tödlich enden.

Der Alltag auf der Wache verläuft in ruhigen Bahnen, hier und da ein lockerer Spruch, die Stimmung ist entspannt. Das ändert sich schlagartig, wenn ein Alarm aus dem Meldeempfänger am Hosenbund oder den Lautsprechern im gesamten Gebäude ertönt.

Das Einsatzstichwort entscheidet in Sekunden über die Reaktion. Auch eine Ölspur erfordert das Ausrücken, ist aber kaum ein Grund, zum Fahrzeug zu sprinten. Anders ist bei Brand oder Unfall.

In wenigen Minuten am Einsatzort

Wie jüngst auf der Landesstraße in Richtung Steinbronnen. Meldet die Leitstelle „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ wissen Dumbeck und sein Team sofort, dass es schnell gehen muss. Da ist es weiterer ein Vorteil der Festangestellten im Gerätehaus: Sie sind in Windeseile einsatzbereit, schon wenige Minuten nach Alarmierung vor Ort.

Das macht was mit einem. Karl-Heinz Dumbeck

In solchen Fällen funktionieren sie wie ein Schweizer Uhrwerk. Für andere da zu sein und im Unglücksfall in der ersten Reihe professionell und schnell zu reagieren. Dafür üben die Feuerwehrleute mindestens einmal im Monat, haben rund 60 Stunden Ausbildung hinter sich bevor sie überhaupt mit in einen Einsatz fahren.

Leben retten ist die Motivation. „Aber manchmal lässt der liebe Gott uns keine Chance“, sagt ein erfahrener Feuerwehrmann. So auch bei dem Unfall nahe Steinbronnen, die Einsatzkräfte können die 18–Jährige nach einem Frontalzusammenstoß nur tot aus dem Wrack bergen.

Füreinander da sein

„Das macht was mit einem“, sagt Kommandant Karl–Heinz Dumbeck. Auch nach mehr als 40 Jahren bei der Feuerwehr ist zwar der Einsatz Routine, aber nicht das einzelne Schicksal. Was dann hilft? „Miteinander reden“, sind sich die Feuerwehrleute einig. Denn auch das bedeutet Feuerwehr: Füreinander da zu sein.

Spreizer und Schere sind oft bei Unfällen im Einsatz. Michael Briem sorgt dafür, dass sie einwandfrei funktionieren. (Foto: Julia Freyda )

Um auch nach solch tragischen Einsätzen wieder für andere da sein zu können, endet die Arbeit mit der Rückkehr zur Wache weder für die hautamtlichen noch die ehrenamtliche Einsatzkräfte. Die verwendeten Geräte müssen geprüft und gereinigt, Fahrzeuge wieder mit allem Notwendigen bestückt werden. Schließlich wissen sie nie, was der nächste Alarm von ihnen erfordert.

Schutz der Bevölkerung

„Wir sehen uns wie eine kleine Firma, die dem Schutz der Bevölkerung dient“, sagt Dumbeck. Dazu gehört für den Stadtbrandmeister auch viel Arbeit im präventiven Brandschutz, etwa der Betreuung der 60 Brandmeldeanlagen in sensiblen Gebäuden wie Altenheimen oder Firmen.

Auch bei Bauprojekten wie der neuen Kindertageseinrichtung „Abenteuerland“ ist er von Anfang an eingebunden. Ohne hauptamtliche Kräfte wäre das nicht mehr zu leisten.

Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck vergewissert sich, dass im Neubau der Kita „Abenteuerland“ auch die Brandmeldeanlage läuft. (Foto: Julia Freyda )

Für die ehrenamtliche Struktur der Feuerwehr in Deutschland ist Dumbeck aber sehr dankbar. „Sie ermöglicht, dass wir so flächendeckend gut ausgebildete Leute haben und schnell vor Ort sein können“, sagt der Stadtbrandmeister.

Die Feuerwehr Bad Saulgau ist dafür mit fünf Abteilungen an elf Standorten vertreten. Karl–Heinz Dumbeck ist sehr zuversichtlich, dass das auch in Zukunft so bleibt. Denn in der Jugendabteilung sind aktuell rund 60 junge Einwohner, um in die Fußstapfen des Stadtbrandmeisters und seinem Team zu treten.

