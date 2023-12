Zwei Verletzte bei Crash mit vier Autos

Zwei Männer haben am Mittwochmittag einen großen Verkehrsunfall in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau verursacht. Wie die Polizei mitteilt, übersah zunächst ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer, dass zwei Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten und fuhr leicht auf den vor ihm befindlichen Ford einer 37-Jährigen auf.

Ein BMW-Lenker übersah die Verkehrssituation ebenfalls und prallte nahezu ungebremst in die Unfallstelle. Dabei schob er die beteiligten Wagen aufeinander auf. Eine Beifahrerin im Mercedes sowie die Fahrerin des Ford wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand an den vier Autos ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Sowohl der Ford als auch der BMW mussten abgeschleppt werden.