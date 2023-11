‐ Die ProKeeper-Akademie (ProKA) stellt ihre Aktivitäten zum 31. Dezember 2023 ein und löst sowohl die GmbH als auch die Stiftung auf. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Thomas Deutsch, der gemeinsam mit seinem Bruder Hubert Deutsch die ProKA im Jahr 2017 ins Leben gerufen hatte, bestätigt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ den Schritt.

Hauptinstrument: Torspielertag

Im Rahmen von so genannten „Torspielertagen“ prüfte die Akademie um Ex-Regionalligatorhüter Thomas Deutsch (u.a. FC Memmingen) und seinen älteren Bruder Hubert Deutsch, Ex-Oberligatorhüter (u.a. FV Ravensburg) Talente im Alter zwischen neun bis 15 Jahren nicht nur auf dem Platz auf Herz und Nieren. Die Akademie vermittelte ihnen auch Aspekte abseits des Platzes, wie Ernährung oder des mentalen Trainings. Ziel sei es gewesen, so Thomas Deutsch, die Talente ganzheitlich zu fördern. So wurde ihnen vermittelt, Verantwortung zu übernehmen, auf dem Platz, aber auch im Leben.

Alles unter der Prämisse der Gemeinnützigkeit, der sich die Deutsch-Brüder mit ihrer Stiftung verschrieben hatten. An den Torspielertagen ermittelten die anwesenden Trainer und die Sportliche Leitung 16 Toptalente, die eine weitere Förderung erhielten, finanziert durch die Stiftung, die regelmäßige Trainingseinheiten und für die besten bei Besuchen in Nachwuchsleistungszentren Vergleiche mit Talenten im Bundesliganachwuchs ermöglichte.

Erweiterung des Spektrums

Im Laufe der Zeit erweiterte die Akademie ihr Spektrum. In Zeiten der Corona-Pandemie riefen Thomas und Hubert Deutsch einen Online-Torspieler-Kongress (ITOK) ins Leben, in dessen Rahmen insbesondere Torwarttrainer, Torhüter und weitere Interessierte sich zu allen Aspekten des Torspielerdaseins informieren und im Rahmen von Workshops online weiterbilden und mitdiskutieren konnten. Zudem wandte sich die Akademie mit eigenen Veranstaltungen an Torspielertrainer und Eltern.

Doch nun das Aus. „Wir haben uns natürlich immer wieder hinterfragt“, sagt Thomas Deutsch. „Und wir haben festgestellt, dass es ‐ gerade nach Corona ‐ einen starken Rückgang in der Quantität und der Qualität der Talente gab.“

Thomas Deutsch sieht gesellschaftliche Probleme

Die Zahl der Torhüter, aber auch die der Torhütertrainer und der Talente sei zurückgegangen. „Die wenigen Talente werden von den Nachwuchsleistungszentren immer früher geholt. Teilweise mit 13 oder 14“, sagt Thomas Deutsch, der seit September im Vertrieb einer Softwarefirma arbeitet.

Gleichzeitig stiegen die Ansprüche insbesondere bei den Torspielern selbst. Bei vielen Talenten fehle es an Leistungsbereitschaft. „Meiner Meinung nach ist das ein gesellschaftliches Thema“, sagt Deutsch.

„Anderes, wie zum Beispiel Urlaub und Geburtstage, wird heutzutage bevorzugt. Wir haben mit unseren Toptalenten immer wieder den Vergleich mit Nachwuchsleistungszentren wie dem VfB Stuttgart, Hoffenheim oder Augsburg gesucht.“ Im Rahmen des jüngsten Torspielertages habe er von Eintracht Frankfurt das Angebot erhalten, mit den Toptalenten ins Leistungszentrum der Eintracht zu kommen. „Ich habe abgelehnt“, sagt der 34-Jährige.

Deutsch wollte keine Anpassung auf niedriges Niveau

Die Entscheidung zur Auflösung wurde durch weitere Entwicklungen bestärkt. So heben die beiden Kostensteigerungen und weitere notwendige Investitionen hervor, welche nicht mehr tragbar waren. Thomas Deutsch sagt auch: „Wir standen vor der Wahl: Passen wir uns dem sinkenden Niveau an. Das würde heißen: Wir sind nicht mehr auf dem Top-Profi-Niveau. Oder machen wir den Cut. Denn die ProKA bedeutete auch viel Aufwand. Nicht nur für uns. Auch für unsere Experten von außen, die Sportliche Leitung, aber auch für die Ehrenamtlichen.“ Die seien die Basis der täglichen Arbeit in der ProKA, so Deutsch, der nach wie vor Torwarttrainer beim FV Biberach in der Verbandsliga ist und zuletzt sogar in einem Verbandsligaspiel zum Einsatz kam, als sich Biberachs Stammtorhüter verletzte.

WFV: Landesverband lehnt Kooperation ab

Fehlende Bereitschaft, sich neuen Wegen der Talentfindung zu öffnen, habe er vor allem auch bei den Landesverbänden festgestellt. „Wir waren im Austausch mit dem DFB, der dafür grundsätzlich aufgeschlossen ist, uns aber an die Landesverbände verwiesen hat, da in der Torspielerausbildung die Regionalverbände maßgeblich sind. Leider war der Württembergische Fußball-Verband hier gar nicht offen, obwohl sie selbst für die Torhüter nichts Vergleichbares haben“, sagt Deutsch. „Wir hätten den WF sogar unterstützt, ein derartiges Konzept in seinem Namen umzusetzen.“

1000 Talente gesichtet ‐ Entscheidung über Vermögen steht noch aus

Insgesamt durchliefen alleine die Torspielertage 1000 Torhütertalente. Die Förderung der aktuellen Talente im Rahmen der laufenden Förder- und Talentgruppe in der Trainingssession werde wie gewohnt bis zur Schließung im Dezember 2023 fortgesetzt. Darüber was mit dem Stiftungsvermögen geschieht, wollen die Stiftungsgründer Hubert und Thomas Deutsch in absehbarer Zeit noch entscheiden.